Maltempo Lombardia | mandria di mucche cade in canalone

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Probabilmente a causa della pioggia e del terreno scivoloso, sono precipitate oggi in un20ai pascoli tra Mezzoldo in Alta Val Brembana (Bergamo) e territorio comunale di Albaredo per San Marco (Sondrio). Per il recupero degli animali, il pastore di Morbegno (Sondrio) ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, ma questi non hanno potuto inviare un elicottero e l’alpeggiatore si è quindi rivolto a una ditta privata. Diverse lemorte a causa della caduta: le altre andranno imbracate per essere riportate nei pascoli, ma le operazioni sono complicate da nebbia e pioggia. L'articolodiinMeteo Web.

