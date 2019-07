FAO | Graziano da Silva consegna il timone di Direttore Generale a Qu Dongyu e lancia un

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) I programmi di protezione sociale e le politiche pubbliche sono fondamentali per ridurre la fame, ed è cruciale migliorare la qualità del cibo che produciamo e consumiamo. Questo il messaggioto daldella FAO Josédanel suo ultimo giorno a capo dell’Agenzia dell’ONU. Il cinese Quentrerà in carica il 1 agosto 2019 e il suo mandato durerà fino al 31 luglio 2023.daha sottolineato l’importanza del lavoro della FAO – soprattutto sul campo – per migliorare “le vite delle persone più vulnerabili” fornendo capacità tecnica in particolar modo ai paesi in via di sviluppo, e ha ricordato il ruolo dell’Agenzia – che conta 194 membri – nel fissare standard e normative. “Non ho dubbi che il Dott. Quabbia molto da offrire alla FAO in termini di conoscenze ed esperienza” ha affermatoda. Dal 1 agosto Qusarà ...