Dove siamo arrivati?

Chris Froome verso il recupero - Brailsford : ‘Siamo più avanti rispetto a Dove speravamo’ : Non solo la doppietta al Tour de France, ma per il Team Ineos sono arrivate altre grandi notizie nel weekend appena concluso. Mentre Egan Bernal e compagni festeggiavano sui Campi Elisi, il Team principal della squadra Dave Brailsford ha parlato delle condizioni di Chris Froome rilasciando delle dichiarazioni molto ottimistiche. A sole sei settimane dal terribile incidente occorsogli al Giro del Delfinato il campione britannico ha già ripreso a ...

Formula 1 - Bottas non si nasconde : “siamo stati fortunati a non Dover lottare in qualifica con le Ferrari” : Il finlandese si è soffermato ad analizzare le qualifiche del Gp di Germania, chiuse al terzo posto dietro Hamilton e Verstappen Terzo posto per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gp di Germania, il finlandese ha chiuso dietro il compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen, deludendo soprattutto nel Q3. Lapresse Una seconda fila che avrebbe potuto anche fallire nel caso in cui le Ferrari fossero rimaste in gioco, ...

Alessandro De Rose - Mondiali tuffi grande altezze 2019 : “Mi sento orgoglioso di essere stato tra i protagonisti di una gara Dove ce le siamo date di santa ragione” : Alessandro De Rose non riesce a replicare l’impresa dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze del 2017, quando si mise al collo la medaglia di bronzo ed oggi a Gwangju, in Corea del Sud, si deve accontentare del quinto posto finale. L’azzurro al termine della gara iridata parla al sito federale, analizzando la gara condotta tra lunedì ed oggi. “Il terzo non era il tuffo che di solito so fare. E’ il mio tuffo migliore e ...

Libia : sindaco Mazara - ‘Siamo preoccupati - non sappiamo Dove si trova il peschereccio’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Siamo preoccupati, perché fino a questo momento non sappiamo dove stanno portando il peschereccio che è stato sequestrato dalla guardia costiera libica. sappiamo solo che l’equipaggio sta bene ma nient’altro. Per ora in Libia la situazione politica è particolarmente complessa. Comunque, siamo in contatto con la Farnesina”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Mazara dl Vallo ...

Mertens : «Dobbiamo essere felici di Dove siamo col Napoli. Sarri alla Juve? Ora è un avversario» : Intervista a Dries Mertens a Radio Kiss Kiss Napoli «siamo cresciuti, non solo i giocatori, Anche la società. È il mio settimo anno. Ho visto cambiare la squadra». Vari cambi di modulo, da Sarri ad Ancelotti «Non lo so come posso giocare dietro la punta. È un vantaggio essere al secondo anno di Ancelotti, già sappiamo cosa dobbiamo fare». «siamo finiti tanti punti dietro la Juve, mi dispiace molto». «Ho sentito dei lavori al San Paolo, Ancelotti ...

M5s - la deputata Doriana Sarli : "Siamo in una dittatura Dove tutto è gestito dal capo politico o dalla rete" : Il Movimento 5 Stelle sempre più scarno. Dopo le dimissioni della senatrice Paola Nugnes e l'espulsione di Veronica Giannone e Gloria Vizzini, è il turno di Doriana Sarli. "Siamo in una dittatura dove tutto è gestito dal capo politico o dalla rete. Una rete che ci vede tutti associati in un'associaz

Carola sta rispondendo a un Dovere superiore alle leggi. E noi siamo con lei : Sono qui a Lampedusa. Ho fatto ciò che ritenevo più giusto fare e sono arrivato su queste coste, dove continua l’odissea di 42 persone a bordo di una nave, e dove si sta sviluppando una vicenda paradossale, assurda. Contro la Sea Watch e contro queste 42 persone si sta consumando una guerra inspiegabile, su cui nessuno sta facendo luce. C’è una verità da raccontare: a Lampedusa continuano ad arrivare ...

Roma Pride - organizzatori : “Siamo 700mila”. Famiglie arcobaleno : “Per noi genitori chiediamo Doveri - non diritti” : Settecentomila. Per gli organizzatori sono questi i partecipanti del Roma Pride, che oggi ha inondato le strade della Capitale. Quello di oggi è stato “il 25° Pride in Italia dal primo Pride lanciato da Arcigay nel 1994 ed il 50° Pride dal primo di New York del 1968. In Italia quest’anno ci saranno oltre 40 Pride“, ha detto Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e portavoce Lazio Pride, che ricorda come “ogni anno oltre ...