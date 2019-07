Scontri nel carcere di Altamira | il bilancio è di 57 morti

Francia - trovato un corpo nella Loira : forse è del giovane scomparso durante Scontri con polizia : Steve Maia Caniço era scomparso lo scorso 21 giugno a Nantes il 21 giugno: era andato a ballare alla Festa della musica e non è più tornato a casa. Gli agenti avevano usato lacrimogeni, pallottole di gomma e manganelli, 15 persone era finite in acqua, una non era mai più risalita.Continua a leggere

I No Tav aprono una breccia nella recinzione. Scontri con la polizia : Continuano gli Scontri tra forze dell'ordine e attivisti No Tav in Val di Susa, con la polizia che ha lanciato dei lacrimogeni in prossimità della recinzione del cantiere della Tav per arginare i tentativi di accesso di un gruppo di manifestanti, alcuni dei quali - come conferma la questura - hanno lanciato decine di bombe carta in direzione degli agenti. Gli Scontri sono iniziati quando un gruppo di attivisti, tutti con il volto ...

Morto nel Centro Rimpatri - Scontri fuori dalla struttura. La polizia a un giornalista : “Sparisci” : Al reporter Roberto Chiazza, che ieri sera stava documentando gli scontri fuori dal CPR di Torino, un agente ha intimato di "sparire" e non riprendere le manganellate ai danni di un gruppo di attivisti.Continua a leggere

Hong Kong - Scontri e proteste nel giorno dell’anniversario della riunificazione con la Cina : manifestanti fanno irruzione in Parlamento : Sono passati 22 anni dal passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Oggi, nel giorno dell’anniversario della riunificazione, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è ...

Federico Fashion Style nella bufera dopo uno Scontrino da oltre 3000 euro : L’hairstylist Federico Fashion Style ora si trova nel bel mezzo della bufera dopo l’ennesimo scontrino da capogiro piovuto addosso a una ignara cliente, che si è vista recapitare un conto da ben 3.550 euro.Le polemiche sono iniziate nelle scorse ore, quando una cliente del salone delle meraviglie di Corso Como, a Milano, ha pubblicato sui social la foto di uno scontrino dalla cifra davvero vertiginosa, aggiungendo anche un commento decisamente ...