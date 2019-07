Rimini | divieto di balneazione per escherichia coli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Lavinia Greci La decisione è stata presa dopo la diffusione dei risultati delle analisi sulle acque dell'Arpae, così sulle spiagge sono state issate le bandiere bianche e rosse che indicano ildi fare il bagno Sulle spiagge sono state issate le bandiere bianche e rosse: sono lì per indicare ilditemporanea. Sono state messe in 13 punti del litorale di, in due aree a Riccione e in altre due zone a Cattolica, per lo sformanto dei parametri di legge died enterococchi. Secondo quanto riportato da TgCom24, lunedì, come previsto e già programmato dalla Regione Emilia-Romagna, l'Arpae aveva fatto i prelievi nelle acque lungo la costa emiliano-romagnola. "Una prima lettura delle analisi a 24 ore dall'allestimento ha permesso di evidenziare in data odierna il superamento dei limiti normativi in 18 acque di", hanno ...

