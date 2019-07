I bambini dello Spartak San Gennaro | “Vogliamo solo un campo su cui giocare”

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 30 luglio 2019) LoSanè nato un anno fa. Un’esperienza di calcio popolare che coinvolge una trentina diprovenienti da aree a rischio della città. Vengono dal pallonetto di Santa Lucia, dai Quartieri Spagnoli, da Montesanto. Si allenano gratuitamente nei centri sociali tra Salita Pontecorvo e il parco Ventaglieri. Indossano magliette e pantaloncini come in una vera scuola calcio grazie alla solidarietà dei quartieri, che ogni mese raccolgono sottoscrizioni per tenere in vita il progetto. Si allenano su campi di pietra, mentre sognano campi in erba, ma anche in terra battuta andrebbero bene. Ieri pomeriggio si sono dati appuntamento fuori al portone di Palazzo San Giacomo, scrive Repubblica Napoli, per una protesta che si è trasformata in una partita a pallone. Yuri, 9 anni, spiega: “Ci alleniamo due volte a settimana su undi pietra. E quando cadi, ti fai ...

