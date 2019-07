Gli agenti più “ricchi” | Raiola al quarto posto

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : le immagini del blitz deGli agenti : Le immagini dell’operazione della Guardia di finanza di Genova che, in collaborazione con la Dea (l’agenzia antidroga statunitense), ha sequestrato 368 chili di cocaina, oltre 953mila euro in contanti e arrestato tre italiani per importazione di droga dal Sudamerica. Tra i tre c’è un affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria). L’operazione era finalizzata al contrasto delle narcomafie. ...

Aggredisce Gli agenti - il giudice : "È richiedente asilo - liberatelo" : Angelo Scarano Sentenza choc a Monza: un nigeriano ha ottenuto attenuanti e sospensione della pena per il suo status. Scoppia l'ira del Siap Un'altra decisione che farà certamente discutere. La sentenza del Tribunale di Monza a carico di un cittadino nigeriano di 29 anni che ha aggredito due agenti di polizia è destinata a suscitare polemiche. I giudici infatti, pur avendo condannato l'immigrato per direttissima a una anno di ...

Tensioni alla marcia No Tav : sassi aGli agenti : 40 denunce : Chiara Sarra I manifestanti a volto coperto forzano la zona rossa. Pietre contro gli agenti che rispondono coi lacrimogeni "L'obiettivo è raggiungere al cantiere". La marcia No Tav ha raggiunto la "zona rossa" di Chiomonte e ha scatenato la solita guerriglia. Bandiere e cori sfidano la pioggia e i timori di scontri e violenze. "È un tempo partigiano", hanno detto i militanti alla partenza, "Quattro gocce non ci spaventano". Ad aprire ...

Pietre dai No Tav - Gli agenti rispondono con lacrimogeni e fumogeni | Live | Foto : I manifestanti vogliono violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l'accesso

BBC : “Pépé all’Arsenal per 80 milioni. Gli agenti hanno detto no al Napoli” : La notizia la lancia il sito della BBC. Accordo tra Arsenale e Lille per il trasferimento di Pépé. Il prezzo del cartellino è quello fissato anche col Napoli: 80 milioni di euro. Il trasferimento – sempre secondo la BBC – dovrebbe essere completata entro 48 ore. Il Lille aveva accettato la proposta del Napoli che però non ha raggiunto l’accordo con i procuratore del calciatore della Costa d’Avorio. La BBC scrive che Pépé ...

Piacenza - romeno pesta moGlie e attacca agenti con pistola e martello : Federico Garau Lo straniero, completamente ubriaco, ha picchiato la moglie, l'ha gettata in strada e si è barricato in casa coi figli di uno e sei anni. Durante le fasi di arresto, i poliziotti sono stati aggrediti con una pistola, rivelatasi successivamente una replica, ed un martello di ferro Grave episodio di violenza domestica andato in scena la scorsa notte a Piacenza. In preda ai fumi dell'alcol, un romeno ha aggredito la ...

Calciomercato Inter - le ultime su Lukaku : il belga atteso in Belgio per parlare con Gli agenti : Calciomercato Inter, tiene sempre banco la vicenda Lukaku. Secondo quanto riferisce questa mattina il ‘Daily Mail’, l’attaccante è atteso in Belgio per un vertice con i suoi agenti mentre i nerazzurri proveranno a chiudere un accordo con lo United. Il caliciatore belga è tornato dal tour dei red devils in Asia alle 8.30 e si è diretto direttamente all’aeroporto di Manchester per prendere un altro volo in direzione ...

Torino - 28enne non vuole farsi identificare dalla Polizia : Gli amici circondano Gli agenti : Si sono vissuti momenti di tensione ieri sera al quartiere Barriera Milano di Torino, dove un gruppo di cittadini, tutti nordafricani, ha inveito contro gli agenti della Polizia di Stato. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i poliziotti avevano fermato un richiedente asilo di origine nigeriana, che aveva 28 anni. Quest'ultimo però si sarebbe rifiutato di dare le proprie generalità agli agenti, e quindi di esibire i relativi ...

Gazzetta : Pèpè-Napoli - vuole venire - manca l’accordo sull’ingaggio e la commissione aGli agenti : La Gazzetta dello Sport conferma quanto abbiamo riportato ieri al termine dell’incontro tenutosi a Dimaro tra la dirigenza del Napoli e i procuratori di Nicolas Pèpè. 85 milioni il costo del’Ivoriano che sarebbero divisi in 60 più il cartellino di Ounas valutato 25 milioni. L’arrivo in elicottero di ieri e le 3 ore di riunione con De Laurentiis, Chiavelli e Giutoli dimostrano la volontà delle parti di chiudere l’affare e ...

Calciomercato Napoli – Ancelotti ammette : “contatti con Gli agenti di Pèpè. James Rodriguez può ancora arrivare” : Carlo Ancelotti gioca a carte scoperte: l’allenatore del Napoli ammette i contatti con gli agenti di Pepè e parla del possibile arrivo di James Rodriguez Grande via vai di gente all’hotel Rosatti. Normale in un albergo, direte voi, ma quando sono presenti dirigenti del Napoli ed emissari di un giocatore, la situazione si fa interessante. Samir Khiat e altri due agenti di Nicolas Pèpè, talentuoso esterno del Lille che piace ...

Ancelotti incontra Gli agenti di Pépé : «E per James è ancora tutto aperto» : La notizia del giorno è ovviamente quella dell?arrivo degli agenti di Nicolas Pépé nel ritiro di Dimaro e Carlo Ancelotti vuota subito il sacco. «Ho incontrato gli...

Ancelotti : “Pépé ci interessa - lo stiamo trattando - ho incontrato Gli agenti. James? vediamo cosa succede” : Una buonasera a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Folgarida. Siamo in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti che sarà il protagonista della conferenza-stampa di chiusura del ritiro pre-campionato. Arriva il tecnico del Napoli, si parte con la conferenza: “Ho incontrato gli agenti di Pépé in albergo, li ho salutati così come ho salutato quelli di James. cosa ne penso di Pepè? è un calciatore al quale ...

Sky Sport : Per Pépé 5 milioni di commissione aGli agenti e 5 a stagione di ingaggio : Secondo quanto riferisce Sky Sport il Lille si è detto disponibile a iniziare la trattativa con il Napoli per la cessione di Nicolas Pépé e ad inserire nell’affare il cartellino di Adam Ounas come contropartita tecnica. In questo momento gli agenti dell’attaccante sono a Dimaro per incontrare la dirigenza del club di De Laurentiis. Il nodo della trattativa è il sì di Pépé. “In questo senso l’incontro odierno può essere ...