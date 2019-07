Carabiniere ucciso | freddi e indifferenti i due americani in carcere secondo gli operatori

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019)all'ambiente, agli altri detenuti che li ricambiano con la stessa indifferenza, come inconsapevoli del perché si trovino in. Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due giovanidi 19 e 18 anni fermati venerdì scorso per l’omicidio in una notte di follia romana del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, di cui ieri si sono svolti i funerali, appaiono distaccati e per nulla preoccupati. A tracciarne un ritratto sconvolgente, a giudicare da una condizione emotiva che parrebbe glaciale, sono glidella Settima Sezione delromano di Regina Coeli in cui i due sono detenuti da cinque giorni. Ieri hanno ricevuto la visita di un rappresentante dell'autorità consolare,quanto riferito da fonti dell'ambasciata Usa a Roma. Inmangiano, dormono, guardano la tv Non sembrano per nulla turbati per i terribili fatti avvenuti la ...

giorgio_gori : Gli agenti della Polizia sono senza contratto da 207 giorni. Mancano poliziotti, e con 19mila pensionamenti in arri… - fattoquotidiano : Carabiniere ucciso, Di Maio: “Interrogatorio bendato? Brutto, ma non la si butti in caciara” - tg2rai : #SommaVesuviana, l'ultimo abbraccio al carabiniere ucciso. Folla e commozione ai funerali del vicebrigadiere… -