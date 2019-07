Borse giù in attesa Fed. Milano -1,99%

Chiusura in netto calo per Piazza Affari, in linea con il resto d'Europa, in una seduta segnata dalle attese per le decisioni della Fed e appesentita da nuovi timori sui dazi e da una serie di trimestrali negative. Al'indice Ftse Mib cede l'1,99% a 21.278 punti.Giù in particolare i titoli bancari. E influisce anche lo spread Btp-Bund, che dopo essere tornato sopra quota 200ha tuttavia ripiegato a 197 punti. Tra le altreeuropee, male Francoforte (-2,1%) e Parigi (-1,6%), tiene solo Londra (-0,5%).(Di martedì 30 luglio 2019)