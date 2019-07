Venerato | ' Juve deve fare cassa | almeno 100M | poi investirà su centrocampista o punta'

Juventus - Venerato : 'Che Sarri veda bene la conferma di Higuain è scontato' : Uno dei nodi da sciogliere in casa Juventus resta il futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita vorrebbe restare a Torino, ma il club bianconero non sarebbe dello stesso parere: infatti, Fabio Paratici vorrebbe cedere l'argentino. Dunque nelle prossime settimane si capirà se sarà la Juve a fare un passo indietro oppure se sarà Higuain a decidere di andare in un'altra società. Ciro Venerato di Rai Sport, ha fatto proprio il punto su questa situazione: ...

Venerato (Rai) : 'Juve - dalle cessioni possibile tesoretto da 275 milioni di euro' : La Juventus è pronta ad affrontare il match di International Champions Cup contro l'Inter, che si giocherà mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana. Sarà occasione per Sarri di consolidare il gioco espresso contro il Tottenham, a tratti davvero incisivo. Ovviamente la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco del tecnico toscano. Prima però sarà necessario cedere qualche pezzo ...

Calciomercato Juventus - Venerato : 'Giampaolo vorrebbe Dybala al Milan' : Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta infatti per ufficializzare un acquisto importantissimo, ovvero l'ingaggio di De Ligt, fortissimo difensore centrale proveniente dall'Ajax. Al club olandese andrà una cifra intorno ai 75 milioni di euro, mentre per il giocatore classe 1999 è pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, che con i bonus ...

Venerato : 'Juventus-de Ligt - intesa totale con Raiola e con il giocatore' : Gli argomenti principali di calciomercato in questo inizio luglio riguardano soprattutto la Juventus: dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot e Demiral, i tifosi bianconeri aspettano l'arrivo di de Ligt, ritenuto dai principali addetti ai lavori l'acquisto in grado di garantire l'ulteriore salto di qualità della squadra in Champions League. Probabilmente però il mercato della società torinese non si fermerà al difensore ...

Sarri allenatore Juventus/ Via libera dal Chelsea - Venerato : 'Firmerà un triennale' : Sarri nuovo allenatore della Juventus: è arrivato il lasciapassare del Chelsea. Entro mercoledì la firma sul contratto, Venerato: 'Sarà un triennale'.