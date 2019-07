Un fedelissimo all' Intelligence Via Coats | Trump nomina Ratcliffe

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Cambio al vertice della National, l’agenzia che sovrintende al lavoro delle diverse agenzie dei Servizi negli Usa. Via Dan, con cui erano emerse crescenti differenze di vedute con Donaldsu diversi fronti di politica estera.to John, che invece di Donaldè un. Su Twitter il presidente ha annunciato ladel deputato repubblicano del Texas quale nuovo direttore della Nationalsi è ultimamente distinto per aver difesodurante l’audizione al Congresso dell’ex porcuratore speciale Robert Mueller, a capo dell’indagine sul Russiagate. I am pleased to announce that highly respected Congressman Johnof Texas will beted by me to be the Director of National. A former U.S. Attorney, John will lead and inspire greatness for the ...

