Serie A | le cose da sapere sul sorteggio del calendario 2019 20

Il sorteggio del calendario della Serie A 2019/20 : le cose da sapere : È stasera alle 19 negli studi di Sky Sport a Milano: le prime partite della stagione si giocheranno sabato 24 e domenica 25 agosto

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : tanti ritorni - doppio colpo Cosenza - Paganese attiva : Calciomercato – Molte trattative in Serie B e Serie C anche nel weekend. Chiusa una Serie di ritorni importanti, altri potrebbero perfezionarsi nei prossimi giorni. Insomma, in cadetteria la seconda volta non si scorda mai. Lo Spezia ha chiuso per il ritorno del difensore Capradossi a titolo definitivo dalla Roma. Il club ligure ha sorpassato il Crotone. Il Pescara sogna un Sottil bis, l’ala è stata chiesta di nuovo in prestito alla ...

Calciomercato Serie B - colpacci Juve Stabia e Cosenza : arrivano Di Gennaro e Sciaudone : Colpi importanti in Serie B per Juve Stabia e Cosenza. Le Vespe si aggiudicano a titolo temporaneo Davide Di Gennaro dalla Lazio, i Lupi acquistano invece Daniele Sciaudone. Ecco i due comunicati. “Juve Stabia rende noto di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Davide Di Gennaro, classe ‘88, che arriva dalla S.S. Lazio con la formula del prestito. Il calciatore, impiegato ...

Mattia Torre - è morto l’autore “papà” della Serie tv cult Boris (e di tante altre cose) : aveva 47 anni : È morto dopo una lunga malattia Mattia Torre, scrittore, sceneggiatore e autore tv. Ne dà notizia Il Mattino. Torre, insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico è tra i “papà” della serie tv cult Boris. Nato nel 1972, l’esordio a teatro come autore delle commedie L’ufficio, Io non c’entro, Tutto a posto e Piccole anime. Matteo ha scritto anche per il cinema: da Piovono mucche che ha vinto il premio Solinas per la ...

Schitt’s Creek - 5 cose su una Serie che dovreste conoscere : Le nomination degli Emmy 2019 annunciate in questi giorni ci hanno dato diverse conferme, fra cui l’exploit clamoroso di Game of Thrones, ma anche le tante candidature a serie apprezzate come Killing Eve, Russian Doll, Fleabag e Chernobyl. Ma non è mancata anche qualche sorpresa: fra le nomination, infatti, è sbucato il nome di Schitt’s Creek, una serie praticamente sconosciuta in Italia (dove è inedita) ma che negli Stati Uniti, ...

Streghe - 5 cose che dividono la nuova Serie tv dall’originale : Torna il trio di sorelle magiche più famoso della televisione: dopo la serie originale andata in onda dal 1998 al 2006, infatti, la serie tv Streghe (Charmed in originale) è tornata nella scorsa stagione televisiva statunitense con un reboot che ne ha ripreso le caratteristiche principali, ma ne ha aggiornato anche diversi aspetti. Ora la nuova versione debutta anche in Italia, dato che Rai2 trasmetterà tutti e 22 gli episodi della prima ...

The Resident - la Serie con Matt Czuchry : 5 cose da sapere : The Resident è la nuova serie estiva di Rai 1, scopri 5 cose che forse non sai sulla storia e sul cast Il medical drama statunitense, The Resident, è approdato su Rai 1 il 25 giugno 2019. La serie però non è una novità assoluta per l’Italia, la storia di Conrad, Nicolette e Devon infatti […] L'articolo The Resident, la serie con Matt Czuchry: 5 cose da sapere proviene da Gossip e Tv.

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime trattative : si muove l’ambizioso Cosenza - scatenato il Bari : Non solo il Calciomercato in Serie A, si muovono anche i club per rinforzare le squadre di Serie B e Serie C. Si muove l’ambizioso Cosenza, come riporta il ‘Corriere dello Sport’ il tecnico Braglia ha richiesto l’ex Carpi Mbakogu ma il nome che stuzzica di più è quello di Federico Bonazzoli, nell’ultima stagione al Padova ma di proprietà della Sampdoria. Operazioni anche per un’altra calabrese, il ...

«Non prendiamoci sul Series» : i Coma_Cose ospiti del nostro podcast : Nel player qui sotto la nuova puntata di Non prendiamoci sul series, si parla de «La casa di carta» con i Coma_Cose Chiacchierare di serie tv è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e lo commentiamo con un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Non prendiamoci sul series è proprio questo: un podcast dove troverete ...

Euphoria - 5 cose da sapere sulla controversa Serie teen : Il 16 giugno debutta negli Stati Uniti Euphoria, la nuova ambiziosa produzione di Hbo che è destinata sicuramente a far parlare di sé. È la prima volta, infatti, che il network americano si cimenta con un genere ben preciso come quello del teen drama, molto in voga in questo ultimo periodo. E ovviamente ha deciso di farlo nel proprio stile, concentrandosi su un “gruppo di studenti delle superiori che navigano fra droghe, sesso, identità, ...

Chernobyl - 5 cose da sapere sulla Serie tv dedicata al disastro : Farà il suo debutto il 10 giugno su Sky Atlantic e Now tv Chernobyl, la miniserie prodotta da Hbo e dalla stessa Sky che racconta i fatti del disastro accaduto in Ucraina nel 1986 e soprattutto le conseguenze politiche e psicologiche che l’esplosione nella centrale nucleare ha portato. Già andati in onda negli Stati Uniti, i cinque episodi scritti da Craig Mazin (divenuto celebre per aver scritto la saga Una notte da leoni) e diretti da ...