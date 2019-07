Piccolo | via Battistini appena riasfaltata si è nuovamente spaccata dopo pioggia

Jova Beach Party - anche Jovanotti (nel suo Piccolo ma mica tanto) “s’incazza” : “A Viareggio vogliono dividere la spiaggia come in un allevamento di pecore mannare” : Immaginate un telegiornale che si occupa solo di notizie leggere, leggerissime, “impalpabili”. Fatto? Ora, prendete un po’ di colla vinilica e usatela per appiccicarci degli scoop che non hanno come obiettivo quello di salvare il mondo ma che, a loro modo, sono capaci di far vacillare le nostre certezze. Perché, se c’è una cosa della quale 9 italiani su 10 erano certi secondo un sondaggio condotto non si sa bene da chi, è ...

Fisco - al via flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in un Piccolo Comune del Sud : Al via la flat tax al 7% per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono al Sud. L’Agenzia delle Entrate ha emanato nei giorni scorsi il provvedimento attuativo con le regole sul nuovo regime previsto dal decreto fiscale collegato alla manovra 2019. L’aliquota al 7% potrà essere applicata a tutti i redditi di fonte estera di pensionati che negli ultimi 5 anni erano residenti fuori dall’Italia e che si ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “Piccolo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

Fortuna Loffredo - rigettata richiesta di archiviazione per la morte del Piccolo Antonio. La madre accusata di omicidio : Una lunga serie di elementi hanno spinto il gip di Napoli Pietro Carola a rigettare la richiesta di archiviazione dell’inchiesta sulla morte del piccolo Antonio Giglio, il bambino di 4 anni precipitato dalla finestra dell’abitazione della nonna, al settimo piano dell’isolato C3 del Parco Verde di Caivano, il 28 aprile 2013. Morì poco dopo il ricovero all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli a causa dei gravissimi traumi riportati. Un anno ...