Diritti tv | parla il Senior Advisor di Mediapro | “Con noi più ricavi per la Serie A”

Mi chiedono di parlare di Whirlpool. Io rispondo con i Diritti di lavoratori e migranti : Stimolato da un commentatore che, in sede di discussione del mio ultimo post dedicato a Carola e Salvini, mi chiedeva di occuparmi dei lavoratori della Whirlpool, voglio dedicare qualche considerazione all’argomento, se possibile in un’ottica più generale. Bisogna prima di tutto augurarsi che i lavoratori della Whirlpool vincano la loro battaglia e che si eviti una nuova spoliazione del Mezzogiorno e del territorio napoletano in ...

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i Diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...

Sea Watch - parla Carola Rackete : "Salvini ha violato i Diritti umani" | "Rifarei tutto nonostante la minaccia del carcere" : La comandante definisce il ministro dell'Interno "irrispettoso e inappropriato per un politico di alto livello". Poi attacca: "Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania"

Diritti Champions : Il Tribunale di Milano respinge il ricorso della Rai e Sky torna a parlare con Mediaset : Respinto dal Tribunale di Milano il ricorso della Rai che chiedeva di esercitare l’opzione per trasmettere le partite in chiaro della Champions per altre due stagioni. Adesso Mediaset può tornare a trattare con Sky per riaprire il discorso. Il nodo è stato l’ingresso di Dazn che ha spostato gli equilibri tra Skye la Rai e posto un motivo per cui la possibilità di esercitare l’opzione per i prossimi anni della tv pubblica fosse ...