Tutto quello che c’è da sapere sulla coppetta mestruale

Fonte : vanityfair

(Di sabato 27 luglio 2019) È ecologicaSi può comprare su AsosÈ più igienicaCosta meno Non va cambiata spessoI contro: quando non si è a casaLa salute delle parti intime, dall’igiene alla chirurgia estetica, sta sempre più richiamando l’attenzione, tanto che si parla di V-Beauty (V di vagina) come nuovo trend. Una tendenza che coinvolge anche la, “oggetto mai più senza” per chi l’ha già provata e misterioso per chi ne ha solo sentito parlare. Proprio in questi giorni uno studio ne attesta la sicurezza e l’affidibalità. Ad equipararle agli assorbenti usa e getta è la meta-analisi, pubblicata su Lancet Public Health, che ha preso in considerazione 43 studi precedenti su 3319 donne. Come ha riferito Penelope Phillips-Howard della Scuola di Medicina Tropicale di Liverpool, tra le autrici principali della ricerca, «nonostante 1,9 miliardi di donne inil mondo ...

