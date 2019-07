Traffico Roma del 27-07-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 27-07-2019 ore 09 : 30 : Traffico SOSTENUTO E IN ULTERIORE IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL LITORALE SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA. SULL’AURELIA CODE TRA TORRMPIETRA L’USCITA PASSOSCURO/PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, MENTRE SULLA PONTINA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA IL RACCORDO E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA. SULLA ...

Traffico Roma del 27-07-2019 ore 09 : 00 : NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO, LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA TUTTO SOMAMTO SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, IN AUMENTO IN DIREZIONE DEL LITORALE SOPRATTUTTO SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA. SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ TRA IL RACCORDO E IL BIVIO DI PRATICA DI MARE NATURALMENTE IN DIREZIONE DI LATINA. RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO SCATTATO ALLE 8.00 ...

Traffico Roma del 27-07-2019 ore 07 : 30 : SITUAZIONE REGOLARE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, PREVISTO NEL CORSO DELLA MATTINATA UN AUMENTO SENSIBILE DEL Traffico A CAUSA DELLE PARTENZE PER MOLTI VACANZIERI. GIORNATA DAL COSIDDETTO BOLLINO ROSSO CHE VEDE TRA L’ALTRO IL FERMO DEI MEZZI PESANTI, SALVO NATURALMENTE I CASI AUTORIZZATI DALLA LEGGE, FERMO CHE SCATTERà ALLE 8.00 PER PROTRARSI SINO ALLE 22.00. oggi e domani i tram della linea 8 sono sostituiti da bus che ...

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA E TRA BOCCEA E AURELIA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CENTRALE DEL LATTE E IL BIVIO PER LA A24 SULLA A24 SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO PER L’AUTOSOLE DIREZIONE TIVOLI INCIDENTE CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE SALARIA IN USCITA DALLA CAPITALE ...

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 19 : 00 : DISAGI IN VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO PER UN INCIDENTE ALL’INCROCIO CON VIA DEI RETI PER UN INCENDIO è CHIUSA AL Traffico VIA ARNO TRA VIA BORMIDA E PIAZZA DALMAZIA PER L’INTENSO Traffico INCOLONNAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO VIA SALARIA, PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI AUTO IN COLONNA TRA VIA TIBURTINA E L’USCITA PER LA A24 E LUNGO VIALE CASTRENSE SUL TRATTO ...

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 18 : 00 : UN INCIDENTE PROVOCA CODE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE BOCCEA E TRIONFALE POI INCOLONNAMENTI PER Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER Traffico TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA LUNGHE CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E BIVIO A24 NELLE DUE DIREZIONI PER Traffico , CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...

Traffico Roma del 26-07-2019 ore 17 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E SVINCOLO APPIA. IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA SVINCOLO ARDEATINA E USCITA PONTINA. RIAPERTA TANGENZIALE EST PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN INCIDENTE, TRA LO SVINCOLO DELLA A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO, AL MOMENTO CI SONO LUNGHE CODE E FORTI DISAGI. CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA ...

