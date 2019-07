Nubifragio a Torino | voli dirottati e alberi caduti sulle auto

Maltempo : Nubifragio su Torino - ferita una donna per la caduta albero : Maltempo: nubifragio su Torino, ferita una donna per la caduta albero Un violento nubifragio si è abbattuto venerdì sera su Torino e una donna è rimasta ferita a causa della caduta di alberi sulla Tangenzaile Nord. Per gli allagamenti sono stati chiusi i caselli di accesso di Settimo Torinese e Falchera Parole ...

Maltempo Torino : voli dirottati a causa del Nubifragio : Nella serata di ieri alcuni voli diretti a Torino sono stati dirottati in via precauzionale a causa del nubifragio: i velivoli in arrivo a Caselle da Napoli e da Fiumicino sono stati dirottati su Genova, mentre il volo proveniente da Amsterdam ha fatto scalo a Malpensa. Il nubifragio ha causato danni nel capoluogo piemontese: rami e alberi hanno invaso i binari del tram linea 4. Alcuni alberi sono caduti sulla tangenziale nord, all’altezza ...

Maltempo - violento Nubifragio a Torino : forte grandinata - chicchi grandi come noci : Dopo il caldo torrido, ieri il brusco calo delle temperature in città. In alcune zone della città la pioggia è stata accompagnata da grandi chicchi di grandine e forti raffiche di vento.Continua a leggere

Meteo - il super caldo continua ma esplodono forti temporali al Nord : grandine a Torino - Nubifragio a Milano [FOTO e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo momento, in particolar modo Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, mentre persiste ancora un grande caldo. In Lombardia, passiamo da valori di +36-37°C nelle zone meridionali della regione ai +19-20°C delle zone settentrionali. Così mentre abbiamo +39°C a Parma, +37°C a Firenze, +36°C a Brescia, Verona, Mantova, Modena e Ferrara, a Varese piove con +20°C. A Canazei, ...

Maltempo - violento Nubifragio a Torino : uomo disperso a Villarfocchiardo : Dal pomeriggio di ieri un uomo è disperso nella zona di Villarfocchiardo (Torino), area tra le più colpite da violenti temporali. Il 65enne era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, e non è più rientrato. In corso le ricerche del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese scattate nella serata di ieri, dopo che i familiari hanno lanciato l’allarme. Sul posto anche squadre del soccorso alpino della ...

Maltempo Torino - Nubifragio con vento e grandine/ Video - alberi caduti e allagamenti : Maltempo a Torino: violento nubifragio nel pomeriggio, vento e grandine in città. Disagi, traffico in tilt e alberi caduti.

Maltempo a Torino - violento Nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Maltempo : Nubifragio e grandinate su Torino - allagamenti in città e traffico in tilt : Strade allagate, grandine, alberi caduti e disagi alla viabilità per un violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sulla città di Torino e sulla cintura. Tra i comuni più colpiti in questo primo giorno d'estate San Mauro Torinese, dove fiumi di pioggia hanno invaso le strade.Continua a leggere

Ultim'ora : Nubifragio su Torino - diversi quartieri sott'acqua. Le immagini. : Come vi avevamo illustrato in un precedente articolo, forti temporali si sono formati sul Piemonte e sulla provincia di Torino. Un autentico nubifragio ha colpito l'area nord di Torino,...