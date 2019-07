Milan | può essere la stagione di Calhanoglu | “futuro? Vi svelo le mie intenzioni”

Calciomercato Roma - la proposta al Milan per Suso : la contropartita può essere Nzonzi : Calciomercato Roma – La Roma si sta muovendo in entrata ed in uscita, l’intenzione del club giallorosso è quella di riscattare l’ultima deludente stagione. L’intenzione è quella di rinforzare pesantemente in attacco considerando anche la probabile cessione di Edin Dzeko, per il sostituto si attende la risposta di Gonzalo Higuain con il Pipita che però si sta mettendo in mostra con la maglia della Juventus. Nel ...

Calciomercato domenica 21 luglio : Cancelo verso il City. Milan-Modric - si può. Roma forte su Higuain. Cagliari-Nandez - ci siamo : Calciomercato 21 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 21 luglio. JUVENTUS– Dopo il capitolo acquisti, i bianconeri dovranno valutare attentamente il capitolo cessioni. Cancelo viaggia spedito verso il Manchester City, i bianconeri potrebbero incassare circa 60 milioni di euro. verso l’addio anche Higuain e Mandzukic. INTER– Lukaku resta il primo obiettivo del mercato […] L'articolo Calciomercato domenica 21 ...

Calciomercato Milan - si sblocca Bennacer : venerdì si può chiudere : Dopo un lungo braccio di ferro, il Milan si avvicina a Bennacer: sciolto il nodo ingaggio, i rossoneri possono chiudere venerdì la trattativa.“powered by Goal”Dopo le difficoltà delle ultime ore, si sblocca l’affare Ismaël Bennacer per il Milan. Grazie al lavoro degli agenti del giocatore, secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, è stato risolto infatti il nodo legato all’ingaggio e ora la trattativa procede spedita.La ...

Milan : idea Matic - nel mirino ci sarebbe Ruben Neves e Silva può entrare nella trattativa : Secondo quanto riferito da SportMediaset, il Milan potrebbe includere il cartellino dell'attaccante portoghese Andre Silva nell'offerta finalizzata all'approdo di Ruben Neves in rossonero. Neves, arrivati ai Wolves dal Porto nel 2017, è stato un grande protagonista del ritorno in Premier League la scorsa stagione, con 35 presenze. Jorge Mendes è l'agente di entrambi i giocatori e sta negoziando l'accordo, con i lupi che valutano Neves circa 40,3 ...

Calciomercato Milan - Cutrone piace al Sassuolo : ma ora può restare : Intrigo Patrick Cutrone in casa Milan: l’attaccante piace al Sassuolo, ma i rossoneri valutano l’ipotesi di tenerlo.“powered by Goal”Non solo centrocampo: le manovre del Milan di quest’estate riguarderanno anche l’attacco. Con un nome in particolare al centro delle voci di mercato: quello di Patrick Cutrone, il cui futuro non è ancora definito.Secondo ‘Tuttosport’ l’attaccante piace molto al ...

Calciomercato Milan - Nastasic nome nuovo per la difesa : lo Schalke 04 può privarsene : Nastasic è l’ultima idea in casa Milan per rinforzare la difesa: i rossoneri non mollano nemmeno Praet a centrocampo, da convincere la Sampdoria.“powered by Goal”Un centrale difensivo. Questo il profilo che gli uomini mercato del Milan hanno indicato come una delle priorità per questa sessione di mercato estivo; profilo che potrebbe corrispondere al nome di Matija Nastasic.Allo Schalke 04 dall’estate del 2015, il serbo è infatti uno ...

RICARDO RODRIGUEZ AL BARCELLONA?/ 'Offerti al Milan 15 milioni' : perché si può fare : RICARDO RODRIGUEZ al Barcellona: il quotidiano catalano 'Sport' è sicuro, c'è la proposta dei blaugrana al Milan. Ecco perché conviene a tutti.

Calciomercato Milan – Piace Fekir ma il Lione spara alto : il mancato rinnovo può favorire i rossoneri : Milan interessato al talentuoso trequartista del Lione Nabil Fekir: il club francese valuta 70 milioni il giocatore, ma il prezzo potrebbe scendere visto il contratto in scadenza 2020 In attesa di sbloccare la trattativa per Lucas Torreira, il Milan pensa anche al reparto avanzato del centrocampo. I rossoneri, visto il 4-3-1-2 che probabilmente adotterà Giampaolo, avranno bisogno di un trequartista di talento per innescare le due punte. ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...

Olimpiadi 2026 - per Milano-Cortina oggi il sogno può diventare realtà : LOSANNA Giancarlo Giorgetti racconta di aver fatto le prove. In tenuta olimpica griffata Armani, il sottosegretario con delega allo Sport spiega ai cronisti che si è preparato a rispondere...

Sacchi : 'Se Agnelli avrà pazienza con Sarri - la Juve può diventare come il mio Milan' : Stamani alle ore 11:00 è stato ufficialmente presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, una conferenza stampa durata più di un'ora in cui i giornalisti hanno stuzzicato il tecnico toscano sia sul mercato che sul passato al Napoli. L'arrivo di Sarri può rappresentare una vera svolta epocale non solo per la Juventus, ma anche per tutto il calcio italiano. E' stato l'ex tecnico del Milan e commissario tecnico della nazionale italiana ad ...

Calciomercato Milan - il rinforzo può arrivare dal Liverpool : occhi su Lovren : Calciomercato Milan – Il Milan al lavoro per preparare la prossima stagione, i rossoneri sono reduci da un campionato deludente e che si è concluso con la mancata qualificazione alla Champions League. Il risultato ha portato al divorzio con Gennaro Gattuso, per Giampaolo manca solo l’ufficialità. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando sul mercato, nelle ultime ore importanti novità, il rinforzo può arrivare dal Liverpool. ...

Smog Milano - Sala : “Si può ragionare sull’ampliare la scatola nera nell’area B” : Il Comune di Milano potrebbe pensare di estendere la ‘scatola nera’, che ora permette ad alcune categorie di circolare in auto in deroga ad Area B per un numero limitato di chilometri, anche ad altri cittadini che sono più bisognosi. “Stiamo iniziando con i commercianti e con gli ambulanti, esiste questa scatola per le auto da sviluppare con la Regione ma bisogna fare una cosa alla volta – ha detto il sindaco a margine ...

Milano - Sala : “Da qui può nascere la rivoluzione ambientale” : Nella città di Milano secondo il sindaco, Giuseppe Sala, “puo’ nascere una vera rivoluzione ambientale, in Italia puo’ nascere solo qui”, come ha spiegato nel corso della colazione con i cittadini del Municipio 7, alla Cascina Linterno alle porte del parco delle Cave. La “mia volonta’ e’ quella di occuparmi della questione ambientale da Milano, ma senza trovate le formule per dire solo no – ha ...