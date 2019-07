Meteo sempre più estremo Dalla canicola al nubifragio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 27 luglio 2019) Jacopo Granzotto L'insopportabile bolla di calore oggi esploderà Temporali, vento e grandinate in tutta Italia Doveva (e sarà) un'estate da record, però qualcosa sta andando per il verso storto. Dopo l'infermo africano la pioggia è già arrivata in Gran Bretagna, Germania e Francia. Bene. In serata toccherà a noi: la Protezione Civile ha emanato l'allertaarancione in Lombardia e Veneto, e gialla in Friuli, Trentino Alto Adige, Liguria, Piemonte, Toscana e Valle d'Aosta. L'annunciato break al nord e poi al centro è una realtà. Due le notizie. La buona è che domani e lunedì avremo massime un po' ovunque comprese tra 26 e 28 gradi, sud escluso. La cattiva è che lo scontro di queste temperature con le fresche correnti atlantiche causerà sconquassi. E già il satellite mostra l'anticiclone sub tropicale sahariano che spinge aria rovente dall'Africa verso il Mediterraneo. Ma ...

attimo : Tutti mi chiedono se so come sarà domani, parlano del meteo, e io penso solo a quelle due parole, 'domani', e sopra… - infoitestero : Meteo Europa: ONDATA DI CALDO da record, le temperature più alte di sempre - mauriziosantin : RT @autoritadac: #Interviste #Autoritadac, 'Come contrastare i fenomeni siccitosi e com’è la situazione meteo-climatico?' intervista a Eman… -