Max Verstappen F1 | GP Germania 2019 | “Non potevo fare di più | ma la prima fila è un

VIDEO Max Verstappen F1 - GP Germania 2019 : “Più vicini di quanto possa sembrare” : L’olandese Max Verstappen ha concluso in quinta posizione le prove libere del venerdì del GP di Germania 2019, quinta prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato tedesco l’alfiere della Red Bull ha denunciato qualche problema di stabilità sulla sua vettura anche se dalle sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport traspare convinzione e fiducia. Di seguito il VIDEO dell’intervista: VIDEO Max Verstappen F1, GP Germania ...

Lando Norris e Max Verstappen - due piloti di F1 - hanno vinto la 24 ore di Spa su iRacing : Lando Norris e Max Verstappen, due giovani piloti della Formula 1, hanno appena concluso un traguardo abbastanza importante nella loro carriera. Il duo, nell'attesa di sfidarsi in pista F1, hanno lavorato assieme ad un gruppo composto da Maximilian Wenig e Maximilian Benecke, vincendo così la 24 ore di Spa organizzata da iRacing, simulatore di guida online.Durante il momento finale della gara, Max Verstappen ha avuto alcuni problemi tecnici con ...

Formula 1 - stoccata velenosa di Max Verstappen all’indirizzo di Vettel e della Ferrari : “chissà perché…” : Il pilota della Red Bull ha commentato il periodo negativo del tedesco, lanciando una delle sue solite frecciatine Il momento di Sebastian Vettel è tutt’altro che positivo, il tedesco non è riuscito fino a questo momento a vincere una gara in stagione, finendo a 100 punti da Hamilton dopo dieci gare del Mondiale. Solo un anonimo quarto posto per il pilota della Ferrari, superato anche dalla coppia Bottas-Verstappen e con un Leclerc ...

F1 - Max Verstappen punge Charles Leclerc : “Ha corso così perché ha sofferto per il risultato in Austria” : Il duello tra l’olandese Max Verstappen e il monegasco Charles Leclerc, nel corso del GP di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale 2019 di F1, ha adombrato il successo del padrone di casa Lewis Hamilton che, ormai, si avvia a conquistare il suo sesto titolo iridato, avendo poi aggiornato il dato delle vittorie in carriera a 80. Numeri spaventosi quelli di Lewis che però, forse, non hanno in sé quelle emozioni che il duello tra Charles e ...

Formula 1 - Max Verstappen spiazza tutti dopo l’incidente : “non sono arrabbiato con Vettel” : Il pilota della Red Bull non ha puntato il dito contro Vettel, capendo come si sia trattato di un errore di valutazione Un quinto posto che sa di beffa per Max Verstappen, costretto a dire addio al podio del Gp di Silverstone per colpa di Sebastian Vettel, finitogli addosso al 33° giro. photo4/Lapresse Un tamponamento spettacolare che ha spento le velleità dell’olandese, costretto a chiudere addirittura dietro il compagno di squadra ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : Max Verstappen non vuole più fermarsi. E intanto la Mercedes sonda il terreno per averlo dal 2021… : Max Verstappen lo aveva annunciato nel corso della conferenza stampa che aveva preceduto il Gran Premio di Austria 2019 di Formula Uno: “Io voglio vincere, non mi accontento di lottare per un quarto posto fino a 35 anni”. L’olandese è stato un uomo di parola, andando a vincere la gara del Red Bull Ring, dopo una rimonta sensazionale e un duello corpo a corpo con Charles Leclerc che è diventato immediatamente un instant ...

F1 - Christian Horner : “Max Verstappen negli ultimi 12 mesi è stato il pilota più forte del mondo” : Max Verstappen più forte di Lewis Hamilton? Lo sostiene il Team Principal della Red Bull Christian Horner. Una delle figure più importanti della scuderia di Milton Keynes loda senza se e senza ma il proprio pilota che nell’ultimo anno ha fatto vedere grandi cose in pista, citando l’ultimo successo a Spielberg, sede del nono round del Mondiale 2019 di F1. Di fatto, nelle ultime 24 corse disputate, prendendo in considerazione ...

Formula 1 – Contatto Leclerc-Verstappen - Rosberg non ha dubbi : “Max ha volutamente allungato per buttarlo fuori pista” : Nico Robserg analizza quanto accaduto domenica a Spielberg: il parere dell’ex pilota tedesco sul Contatto Verstappen-Leclerc Fa ancora discutere quanto accaduto domenica pomeriggio al Red Bull Ring. La vittoria di Verstappen dopo il sorpasso su Leclerc e la lunghissima attesa per scoprire la decisione dei commissari sull’investigazione della manovra dell’olandese della Red Bull hanno reso il Gp d’Austria ...

Formula 1 - Jos Verstappen ammette : “se avessero tolto la vittoria a Max in Austria - ecco cosa avremmo fatto” : Il padre del pilota olandese ha parlato del contatto tra il figlio e Leclerc in Austria, esprimendo il proprio punto di vista Jos Verstappen applaude i Commissari di Gara dopo la decisione di confermare la vittoria al figlio in Austria, arrivata grazie ad una sportellata rifilata a Leclerc e giudicata regolare. Photo4/LaPresse Il padre del pilota olandese non ha nascosto la propria soddisfazione, svelando anche l’eventuale reazione ...

F1 - GP Austria 2019 : Charles Leclerc e Max Verstappen - l’antipasto di un dualismo tra fenomeni che può segnare un’era : Uno è nato a Montecarlo il 16 ottobre 1997. L’altro a Hasselt (in Belgio) il 30 settembre 1997. Una differenza di appena 16 giorni tra i due. Di chi stiamo parlando, ovviamente, non c’è bisogno di specificarlo. Charles Leclerc e Max Verstappen. Due dei talenti più cristallini che la Formula Uno recente abbia visto, due campioni che stanno dimostrando il rispettivo valore volta dopo volta, due fuoriclasse che andranno a scrivere ...

VIDEO F1 - il sorpasso di Max Verstappen su Charles Leclerc : ruota a ruota e contatto - nessuna penalità : nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc: questa la decisione dei giudici sul contatto al penultimo giro della corsa a Spielberg. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di spunti, ma anche per il post, tra dichiarazioni piuttosto secche delle scuderie concorrenti ...

F1 - Sebastian Vettel penalizzato in Canada - Max Verstappen graziato in Austria. Due pesi e due misure o regolamento poco chiaro? : E dopo 4 ore circa di attese la sentenza è arrivata: nessuna sanzione per l’olandese della Red Bull Max Verstappen, vittoria del GP d’Austria (nona prova del Mondiale 2019 di F1) per lui e secondo posto per il ferrarista Charles Leclerc. Il contatto del penultimo giro della corsa a Spielberg, dopo una lunga riunione dei Commissari, ha portato a questa decisione. Un pomeriggio in cui è accaduto di tutto, non solo per una gara ricca di ...