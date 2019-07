Linate si ferma - 800 voli attesi a Malpensa : Milano, 27 lug. (AdnKronos) – Ottocento voli e 110mila passeggeri: sono questi i numeri previsti da Sea, il gruppo che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa , per questa prima giornata di doppio lavoro per lo scalo del Varesotto, su cui sono stati trasferiti i voli originariamente previsti su Linate , da oggi chiuso per lavori fino al 27 ottobre. La mattinata, fa sapere la società contattata dall’Adnkronos, si è svolta ...

Si ferma Linate - decollato il primo volo da Malpensa : Si ferma Linate , decollato il primo volo da Malpensa È partito il grande trasloco dallo scalo che rimarrà chiuso per tre mesi per lavori di restyling della pista e della struttura. Fino al 27 ottobre gran parte dei voli dello scalo milanese partiranno da quello varesino, il resto da Orio al Serio Parole chiave: ...

Linate si ferma - il D-Day di MalpensaL’appello : arrivate con ore di anticipo : Tre mesi di stop per lavori, dall’alba via al grande trasloco. I timori dei sindaci: troppo traffico

Linate si ferma - Milano no : Un City Airport più sicuro, moderno ed efficiente. Ecco come diventerà l'aeroporto di Linate dopo i lavori che lo metteranno in stand-by dal 27 luglio al 27 ottobre. Tre mesi in cui Malpensa diventerà l'hub di riferimento per il capoluogo lombardo.Continua a leggere