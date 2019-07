La Juve secondo Sarri | tridente o trequartista lo diranno solo i giocatori e il campo

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 27 luglio 2019) Lantus oggi è ritornata dalla faticosa tournée asiatica, conclusasi con la sfida contro il Team K-League a Seul. L'allenatore ha concesso due giorni di riposo ai suoi uomini per recuperare le energie fisiche e mentali spese tra amichevoli disputate nel clima caldo umido e viaggi in aereo. Al rientro da questa breve pausa, Maurizioavrà a disposizione la rosa al completo, infatti martedì 30 luglio rientreranno Bentancur e Cuadrado, mentre Dybala e Alex Sandro sono attesi per lunedì 5 agosto ed allora avrà inizio la fase del cambiamento. La difesa Durante la settimana che ha preceduto il trasferimento in Oriente, il tecnico ex Napoli avrebbe svolto un lavoro più che altro conoscitivo, visto che itrovati in rosa avevano assimilato i concetti di gioco di Allegri e molti avevano un rapporto molto stretto con lui. La seconda tappa sarà incentrata sull'acquisizione di ciò ...

