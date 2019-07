Strage di migranti sulle coste della Libia Affondano due barconi e annegano in 150

Alarm Phone "80 migranti dispersi in Tunisia"/ Fuga gommone da Libia : si teme Strage : Alarm Phone '82 migranti dispersi dopo naufragio gommone in Fuga dalla Libia davanti alle coste della Tunisia'. Recuperati vivi in 4: l'emergenza continua

Strage migranti in Libia - testimone parla di “almeno 100 morti”. Onu : “Crimine di guerra” : "Sono un centinaio le vittime del bombardamento sul centro di migranti in Libia, a Tajoura, molte donne e bambini". A darne notizia il magazine online Focus on Africa che riporta le dichiarazioni di Ismail Mohammed, uno dei portavoce della Comunita' dei rifugiati dal Sudan in Italia, in contatto con alcuni sopravvissuti sudanesi. "Molti dei feriti sono in condizioni gravissime e mancano all'appello una ottantina di migranti, per lo piu' gente ...

Strage migranti in Libia - bombardato centro detenzione : almeno 40 morti. Onu : “Crimine di guerra” : almeno 40 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali vicino Tripoli. Il ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu fa sapere che nel bombardamento sul centro di detenzione di Tagiura sono rimasti feriti almeno 80 migranti. Il governo di unità nazionale del primo ministro Fayez al Serraj ha accusato le forze del Lna del generale Khalifa Haftar del raid aereo su Tajoura. Ed in una ...