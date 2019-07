Saccone | sono assassini senza scrupoli

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – "Profondo cordoglio e commozione per l'o del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Rega Cerciello, avvenuto ieri sera a Roma Prati. Una vita precocemente spezzata da, che per poche decine di euro non hanno esitato ad uccidere. È nostro auspicio che questipossano presto venire catturati e che la giustizia faccia in tempi brevi il suo corso. La nostra preghiera e vicinanza all'Arma dei Carabinieri e alla famiglia di Cerciello". Cosi' in una nota il senatore Antonio(Udc-Forza Italia).