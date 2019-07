Miranda saluta l’Inter | il messaggio del difensore è commovente

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) “È stato un onore vestire la maglia delnazionale e potete essere certi che ovunque andrò tiferò sempre per voi!”. E’ il tweet deldi Joaobrasiliano chel’Inter nel giorno dell’ufficializzazione del suo addio al club. Il calciatore si è accordato per la rescissione consensuale del contratto e si trasferirà allo Jiangsu Suning. Nel corso degli annisi è rivelato unaffidabile, è stato protagonista di stagioni molto importanti ed un punto di riferimento per i compagni. Anche dal punto di vista tecnico è stato quasi sempre affidabile dimostrando anche attaccamento alla maglia. Ma adesso sta per iniziare una nuova avventura,si sente ancora protagonista. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per ...

