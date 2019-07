Come è andato il chiarimento tra Salvini e Di Maio

Fonte : agi

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un'ora di colloquio, subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteoda Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "èbene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo parlato di opere pubbliche e cantieri". Ma sono bastate poche ore per capire che le 'ferite' nella maggioranza non si sono per nulla rimarginate. Al termine di un appuntamento sul 5G,ha riaperto il fronte manovra. La prossima legge di Bilancio, ha scandito, deve essere "coraggiosa" e includere un "forte taglio delle tasse". "Devo capire che idea hanno di manovra, perché non siamo in due a scriverla", ha aggiunto. Ed ...

