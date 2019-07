Cc ucciso,Colle: rapida cattura banditi

Cordoglio del presidente Mattarella per l'uccisione del carabiniere a Roma. In un messaggio inviato al comandante generale dell'Arma, il presidente auspica "che si arrivimente alladei criminali responsabili", esprimendo "riconoscenza e considerazione per il quotidiano impegno degli operatori dell'Arma a servizio dei cittadini". Nel messaggio anche parole di "commossa partecipazione al dolore dei familiari del militaree gli auguri di pronta guarigione per il carabiniere Andrea Varriale, rimasto ferito".(Di venerdì 26 luglio 2019)