Ag Di Lorenzo a Radio KK | “Ancelotti lo sta apprezzando | grande occasione per lui”

(Di venerdì 26 luglio 2019) Giovanni Diè stato il primo acquisto del Napoli per la prossima stagione. Mario Giuffredi, agente del terzino azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diKiss Kiss Napoli: “E’ un giocatore maturo, sa che quella di Napoli è un’irripetibile, ha la testa sulle spalle. La sua vera forza è l’equilibrio. Poi è chiaro che giocare nel Napoli è totalmente diverso che giocare nell’Empoli, un conto è farsi apprezzare a Empoli e un conto è fare grandi cose al Napoli. Lui lo sa e sta dando il massimo negli allenamenti.” Leggi anche : VIDEO – Juve disastrosa contro il Team K, risultato 3-3: Ronaldo preso in giro da Cesinha! CdM – Il Napoli per l’attacco segue Ben Yeder: incontro con i procuratori. Sul giocatore altri due club italiani VIDEO – Francia, Koulibaly torna nel suo quartiere d’origine: accoglienza da brividi! ...

