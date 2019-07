11 cose da fare prima delle 10 di mattina

Conte : mai stato vicino alla Juventus - all'Inter per fare cose importanti : E' calcio d'estate, ma e' sempre il derby d'Italia e per Antonio Conte quella di domani a Nanchino non può essere una partita come le altre

Giovanni Paolo I - sono ancora molte le cose da capire sulla sua morte. E un giornalista cerca di fare chiarezza : Pochi ricordano che il sospetto che Giovanni Paolo I fosse stato ucciso fu generato anche dalla Sala Stampa della Santa Sede. A ripercorrere quella vicenda è il giornalista Rai Antonio Preziosi nel suo volume Indimenticabile. I 33 giorni di Papa Luciani, impreziosito dalla prefazione del cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e da un’intervista al cardinale prefetto della Congregazione delle cause dei santi Giovanni Angelo Becciu. ...

Mercurio è retrogado! 3 cose che non dovresti fare (per evitare ripercussioni) : Nell’ultimo periodo ogni decisione presa risulta essere quella sbagliata? Hai difficoltà a farti comprendere? I tuoi rapporti risentono di una cattiva comunicazione? Se avete risposto “sì” a tutte queste domande, secondo gli astrologi dovreste ricercare la colpa nelle stelle e, in particolare, in Mercurio retrogado. Sul suo sito, Simon and The Stars spiega cosa si intende con questa definizione:“I ...

10 cose da fare assolutamente a Shanghai : La chiamano la “regina d’oriente”, e percorrendo il Bund, la sua celebre passeggiata sul lungomare che costeggia i più belli edifici di epoca coloniale, è facilissimo capire perché. Servono all’incirca 11 ore e mezza di volo diretto dall’Italia per raggiungere Shanghai, la megalopoli delle megalopoli cinesi, con i suoi 27 milioni di abitanti che diventano 32 aggiungendo quelli della provincia. Una volta atterrati ...

6 cose da fare secondo il Dalai Lama per combattere l’invidia e le energie negative : Viviamo la nostra vita circondati da energie negative e ne abbiamo testimonianza diretta, quando proviamo stati d’animo come l’invidia e la rabbia. Questi sentimenti danneggiano il nostro benessere mentale e compromettonoil nostro quieto vivere.… L'articolo 6 cose da fare secondo il Dalai Lama per combattere l’invidia e le energie negative proviene da Essere-Informati.it.

cose da fare prima di un viaggio all’estero : Una guida ad assicurazioni, soldi, vaccinazioni, misure di sicurezza, prese elettriche e burocrazia varia

5 cose da fare a Milano durante il weekend : Il capoluogo lombardo si conferma meta dei turisti sia italiani sia esteri. Il turismo a Milano funziona tutto l’anno. All’ombra

Mediaset - appello senza precedenti di Pier Silvio Berlusconi : "Fiorello vieni da noi - faremo cose fantastiche" : Mediaset ha presentato i suoi palinsesti in vista della programmazione autunnale. Le novità sembrano non mancare, da Amici Vip al ritorno di Adriano Celentano. Eppure Pier Silvio Berlusconi ha ancora un sogno irrealizzato nel cassetto: si tratta di Fiorello. "La risposta è sempre la stessa da 5-10 a

Niente procedura - Salvini ad Affari : "Buon senso dall'Ue No al voto - troppe cose da fare per far saltare il tavolo" : "Mi sembra che ci siano buoni risultati e buon senso da parte dell'Unione europea. D'altronde multare l'Italia per uno zero virgola con un'economia che ha bisogno di crescere e di correre sarebbe un attacco politico e un non senso". Con queste parole il ministro... Segui su Affaritaliani.it

Caldo e salute : dalle bevande al ventilatore - cose da fare o da evitare durante un’ondata di calore : È già iniziata l’ondata di Caldo in Europa che raggiungerà il picco domani, portando temperature di oltre +40°C in Francia, Spagna e Nord Italia. Queste condizioni estreme sono determinate dalla risalita di aria calda dall’Africa e per il periodo in cui ci troviamo, ossia l’inizio dell’estate, è molto pericolosa. Anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha sottolineato il legame tra ondate di Caldo di inizio ...

Maturità 2019 : 5 cose da fare la notte prima degli esami : Cosa fare la notte prima degli esami di Maturità 2019? Niente tototema e ansia da prestazione: ecco alcuni consigli per vivere al meglio la vigilia della prima prova degli esami di Stato, tra una canzone intonata a squarciagola e una bella dormita, una passeggiata con gli amici e un brindisi con i compagni di classe.

Parla la deputata siciliana M5s che fece bloccare “l’affare” Arata. “Adesso verranno fuori altre cose interessanti” : "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A Parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S all'Ars che, grazie al suo intervento, riuscì a bloccare tempo fa l'impianto ''Biometano Gallitello'', che sarebbe dovuto sorgere a Calatafimi Segesta (Trapani). L'impianto era ...

Fonseca nuovo allenatore della Roma - contratto biennale : «Faremo cose speciali» : Paulo Fonseca è il nuovo allenatore della Roma. Lo ha ufficializzato il club giallorosso sul proprio sito. Il tecnico portoghese di 46 anni ha firmato un contratto biennale con opzione per il...

Annunciato Watch Dogs Legion - Ubisoft pronta a fare le cose in grande : Il nome di Watch Dogs Legion è cominciato a serpeggiare tra le onde del web già nella giornata di ieri. Il leak del terzo episodio della serie targata Ubisoft arrivava da una fonte piuttosto autorevole, vale a dire la filiale inglese del colosso della distribuzione al dettagli Amazon, quindi per quanto rientrasse a pieno titolo nella lista delle indiscrezioni pre E3 2019 aveva un suo peso specifico che era impossibile ignorare. Non ha potuto ...