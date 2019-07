Traffico Roma del 25-07-2019 ore 18 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA LUNGO LA CARREGGIA INTERNA. RALLENTAMENTI MA PERINTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO E LANINA.. SULLA TANGENZIALE EST PERINTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E DALLA TIBURTINA ALLO SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALTEZZA VIA PUBLIO VALERIO. LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA. INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO AEREO NAZIONALE ...

