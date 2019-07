Meno di un anno a Tokyo 2020

Sesso nello spazio : è possibile? Gli astronauti l’hanno mai fatto? Per gli esperti “è necessario essere alMeno in 3”. E preoccupa anche un’eventuale gravidanza senza gravità : Sono passati 50 anni dal primo sbarco sulla luna, quando Armstrong e Aldrin misero per la prima volta piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora, la presenza umana fuori dal nostro pianeta è diventata più o meno costante. E considerando che le missioni spaziali diventeranno sempre più lunghe mentre ci dirigiamo verso l’obiettivo di colonizzare altri pianeti, Marte in primis, viene quasi spontaneo chiedersi se qualcuno abbia mai fatto Sesso ...

Centinaia di soldati israeliani hanno iniziato a demolire alMeno dieci edifici nel villaggio palestinese di Sur Baher : Centinaia di soldati israeliani, accompagnati dai bulldozer, hanno iniziato a demolire almeno dieci edifici nel villaggio palestinese di Sur Baher: si trovano vicino al muro tra Gerusalemme e la Cisgiordania e gli israeliani li considerano illegali. I residenti del quartiere

Canone Rai - niente esenzione agli anziani (con Meno di 8mila euro) che hanno la badante : Raffaello Binelli L'Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito di un'anziana, invalida e con reddito inferiore a 8mila euro lordi all'anno. niente esenzione del Canone Rai perché con lei vive la badante Mentre il vicepremier Luigi Di Maio preannuncia che a breve il Movimento 5 Stelle presenterà una proposta per "ridurre drasticamente il Canone Rai", si sparge la voce che le persone anziane con reddito minimo che hanno una badante ...

Istruzione - i dati Istat : “Meno diplomati e laureati in Italia rispetto all’Ue. Le donne hanno livelli più alti rispetto agli uomini” : In Italia i livelli di Istruzione sono in aumento, ma restano ancora sotto la media europea: siamo indietro sia per numero di diplomati che per quello di laureati. Per questi ultimi cresce la possibilità di trovare un posto di lavoro. Vale ancora di più per le donne che sono in vantaggio, rispetto agli uomini, nei livelli di Istruzione. Eppure i loro tassi di occupazione restano inferiori. Nonostante il miglioramento degli ultimi anni, la quota ...

Temptation Island 2019 - Raffaella Mennoia : "Ci saranno confronti accesi e clamorosi. Un finale che non pensavo nemMeno io" : Raffaella Mennoia, autrice di programmi prodotti e condotti da Maria De Filippi come Uomini e Donne e Temptation Island, è stata intervistata da Giuseppe Candela per FQ - Magazine.La Mennoia, che in tv ha anche ricoperto il ruolo di "postina" per C'è posta per te, ha fornito qualche anticipazione riguardante il rush finale di questa sesta edizione della versione standard di Temptation Island, in attesa della seconda edizione vip che andrà in ...

Otto per mille - il caso : sempre Meno italiani danno i soldi alla Chiesa : Pina Francone Negli ultimi sette anni, le donazioni alla Chiesa tramite la quota di imposta sui redditi Irpef ha visto la perdita di due milioni di benefattori sempre meno contribuenti italiani destinano l'Otto per mille alla Chiesa Cattolica. Dati alla mano, negli ultimi sette anni la Chiesa ha perso due milioni di benefattori. L'Otto per mille, spieghiamolo, è la quota di imposta sui redditi soggetti Irpef, che lo Stato italiano ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “dovremo difenderci in partenza - le nostre gomme saranno Meno competitive” : Il team principal della Mercedes ha commentato l’esito delle qualifiche del Gp di Silverstone, chiuse dalla Mercedes con entrambe le macchine in prima fila Settima prima fila tutta Mercedes della stagione, un risultato strabiliante per le Frecce d’Argento che continuano a dominare questo Mondiale di Formula 1. Questa volta è Bottas a scattare dalla pole position, avendo preceduto Hamilton di soli sei ...

Inps - nel 2018 rosso aumenta a 7 - 8 miliardi. Tridico : ‘Beneficiari di quota 100 saranno 30% in Meno rispetto a stime’ : Il risultato economico di esercizio dell’Inps nel 2018 è stato negativo per 7 miliardi e 839 milioni, in peggioramento di 855 milioni rispetto al 2017 quando il rosso era stato pari a 6,9 miliardi. Il dato emerge dal Rapporto annuale dell’istituto, presentato dal presidente Pasquale Tridico. C’è invece un miglioramento del patrimonio netto, che grazie alla cancellazione per legge di decine di miliardi di debiti cumulati ...

Fiorentina – Chiesa via? Commisso non ha dubbi : “resta alMeno un anno - a Meno che…” : Commisso torna a parlare del futuro di Chiesa: le parole del presidente della Fiorentina sul futuro del calciatore viola E’ ancora incerto il futuro di Federico Chiesa: nonostante l’interessamento della Juventus sembra che il presidente della Fiorentina non abbia intenzione di lasciare andare il giovane calciatore. Commisso ha ribadito che il 21enne rimarrà in viola: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro ...

Scorte - Salvini firma la direttiva per razionalizzare le misure di protezione : in un anno Meno 49 dispositivi e 200 agenti : Le misure di protezione esistenti – cioè le Scorte – verranno razionalizzate, i criteri per le tutele personali saranno più stringenti. A stabilirlo è la nuova direttiva firmata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. In un anno ci saranno 49 dispositivi in meno, 203 agenti assegnati ad altri servizi e tagli alle auto blindate: “Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio – ha ...

Istat - popolazione ancora in calo : Meno 124mila in un anno | Dal 2015 "persa" una città come Bologna : Si tratta del quarto anno consecutivo di trend negativo: dal 2015 sono oltre 400mila i residenti "persi", un ammontare superiore agli abitanti di Bologna (il settimo Comune più popoloso d'Italia. In calo del 3,2% anche le iscrizioni in anagrafe di cittadini provenienti dall'estero

Più di 400 scuole sono state chiuse in Malesia dopo che alMeno 75 studenti hanno avuto vomito e problemi di respirazione : Più di 400 scuole sono state chiuse in Malesia dopo che almeno 75 studenti hanno avuto vomito e problemi di respirazione, probabilmente dovuti all’inquinamento dell’area. Le scuole chiuse si trovano nello stato di Johor, a sud della Malesia peninsulare, e