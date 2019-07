Lucano si difende e accusa Ma ammette | Rifarei quei reati

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Michel Dessì L'ex sindaco di Riace si: "Contro di me macchina del fango". Ma poi: "Sono orgoglioso di aver sbagliato" Mimmorompe il silenzio. L’ex sindaco dell’accoglienza parla e punta il dito contro i “detrattori”.giornali e tv che parlano dell'indagine contro di lui e dice: “Contro di me una macchina del fango costruita ad arte per denigrarmi”. Così, l’esiliato “Mimì”, risponde alla nostra inchiesta che ha portato alla luce le “magagne” dell’accoglienza. Un’inchiesta arricchita da intercettazioni e documenti esclusivi che svelano il “modus operandi” dell’ex sindaco di Riace. Lo Zar del piccolo paese in provincia di Reggio Calabriato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa e abuso d’ufficio. Era lui, secondo la Procura di Locri, a gestire tutto, a fare il bello e il cattivo tempo. Viene raccontato dettagliatamente ...

MichelDess : ?? #MimmoLucano rompe il silenzio e risponde alla nostra #inchiesta. “Rifarei tutto” dice il re degli immigrati. Ve… - Rosella29755048 : RT @AlessioPiretti: La 'banca' Lucano di Riace. Prestiti coi soldi per i migranti - alba90yt : RT @AlessioPiretti: La 'banca' Lucano di Riace. Prestiti coi soldi per i migranti -