Venezia | Carabinieri al Tronchetto alla ricerca di ' intromettitori' abusivi

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei carabinieri (2) : (AdnKronos) – Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Prefetture per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ‘ quali la sospensione della patente di guida, della licenza ...

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei carabinieri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine che ne esce è che molti ragazzi, evidentemente, approfittano delle vacanze per cercare in ogni modo lo sballo, anche in ...

Venezia : Noale - estorce denaro via social - 35enne denunciato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il rapporto a distanza prosegue quindi sulla chat privata di Whatsapp, essendosi i due scambiati il numero telefonico. Lo scambio di messaggi va ben oltre il normale decoro e il malcapitato viene indotto con lusinghe a sfondo sessuale a postare fotografie dal contenuto sempre più espli

Venezia : Noale - estorce denaro via social - 35enne denunciato dai carabinieri : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Noale hanno svelato e posto fine ad un ricatto, che durava da alcuni mesi, ai danni di un uomo di Salzano, (Ve), denunciando un residente nel milanese, che aveva posto ai suoi danni una vera e propria estorsione. L’attività d’indagine, in

Venezia : nasconde cocaina nel portaocchiali - pusher albanese arrestato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Accertata la responsabilità e l’inequivocabile detenzione ai fini di spaccio, ai militari non rimaneva altro che dichiarare l’uomo in stato di arresto e la sua messa a disposizione del magistrato per la celebrazione del processo per direttissima di questa mattina. Questo ennesimo arres

Venezia : nasconde cocaina nel portaocchiali - pusher albanese arrestato dai carabinieri : Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mestre hanno arrestato nella decorsa serata per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti un 23enne albanese, senza dimora, clandestino, incensurato. Lo straniero era stato notato nei pressi del parch

Venezia : Jesolo - carabinieri sgominano banda di spacciatori tunisini : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave (Ve), dalle prime ore dell’alba, con l’ausilio dei carabinieri del 4° Battaglione “Veneto”, nonché di un elicottero e del Nucleo Cinofili di Torreglia (Pd), stanno dando esecuzione a diverse misure cautelari, a carico

Venezia : a Mestre carabinieri arrestano ex marito violento (2) : (AdnKronos) - L’intervento dell’ultimo fine settimana ha portato all’arresto a Mestre dell’ex marito che aveva già ridotto la propria consorte in un regime di semi-terrore, condito con minacce e persecuzioni e, nonostante l’uomo fosse già colpito dal divieto di avvicinarsi, non si rassegnava alla fi