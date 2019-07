Samsung Galaxy Watch 2 sempre meno “timido” | ecco un altro render

Le differenze tra i Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus : (foto: Slashleaks) Quali sono le differenze tra i futuri Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10 Plus che saranno svelati fra pochi giorni, il 7 agosto? Grazie alle immagini diffuse finora e alle corpose ondate di indiscrezioni è praticamente tutto svelato sui nuovi top di gamma del colosso coreano, che proveranno a controbattere all’inarrestabile ascesa dei rivali cinesi. Partendo dall’estetica e dal design, il riferimento ...

Ecco Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ con specifiche tecniche e funzioni della S Pen : Nuove indiscrezioni ci permettono di scoprire la scheda tecnica pressoché completa di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, in arrivo tra due settimane. L'articolo Ecco Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ con specifiche tecniche e funzioni della S Pen proviene da TuttoAndroid.

Recensione Samsung Galaxy A70 : ottimo - ma devono piacervi i telefoni enormi : Recensione Samsung Galaxy A70 – Completiamo con la Recensione di Samsung Galaxy A70 la panoramica sulla fascia media di Samsung per il 2019, un anno in cui il brand coreano si è mostrato quanto mai deciso a riconquistare fette importanti di mercato. Pare che l’obiettivo sia stato raggiunto con volumi di vendita importanti per A40 […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy A70: ottimo, ma devono piacervi i telefoni enormi ...

Samsung Galaxy A20e si aggiorna e migliora nel rilevare l’umidità : Samsung Galaxy A20e si aggiorna con patch di sicurezza, Knox Guard migliorato e un algoritmo di rilevamento dell'umidità rivisto. L'articolo Samsung Galaxy A20e si aggiorna e migliora nel rilevare l’umidità proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 dirà addio alla ghiera fisica per far posto ai controlli touch : Samsung Galaxy Watch Active 2 non ha quasi più segreti grazie alla scheda tecnica trapelata in rete. L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 dirà addio alla ghiera fisica per far posto ai controlli touch proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni : Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active porterà un miglioramento alle capacità di Bixby e nuove funzioni per il fitness. L'articolo Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Scatto definitivo per Samsung Galaxy Note 10 con la fotocamera : Night Mode con quella anteriore : Sono diverse le indiscrezioni emerse in queste settimane a proposito di un top di gamma molto atteso come il Samsung Galaxy Note 10, al punto che selezionarle non è la cosa più semplice del mondo. L'ultima risale a qualche giorno fa e ve la riportammo prontamente con un articolo specifico, ma quanto trapelato oggi 23 luglio potrebbe fare effettivamente la differenza per chi pretende di portarsi a casa il top sul fronte fotocamera. Esigenza ...

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una killer feature per la fotocamera frontale : Ci avviciniamo a grandi passi al giorno della presentazione ufficiale della gamma Samsung Galaxy Note 10 e in Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una killer feature per la fotocamera frontale proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Space : nuovo dispositivo con Windows 10? : Su GeekBench sono comparsi i dati di un nuovo dispositivo di Samsung, nome in codice Galaxy Space, che sembrerebbe supportare Windows. Samsung – Windows 10 I dispositivi portatili che utilizzano Windows 10 crescono di mese in mese, soprattutto grazie al contributo del progetto Windows 10 on ARM. L’impegno di Microsoft e Qualcomm ha creato nuove alternative per i differenti produttori, generando prodotti con molto potenziale e peso ...

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2019 : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e stanno iniziando a ricevere in Europa un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2019, anche se il rollout non è ancora partito per tutti. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ con specifiche tecniche e funzioni della S Pen : Nuove indiscrezioni ci permettono di scoprire la scheda tecnica pressoché completa di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+, in arrivo tra due settimane. L'articolo Ecco Samsung Galaxy Note 10/Note 10+ con specifiche tecniche e funzioni della S Pen proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano con Continuity e nuove AR Emoji insieme alle patch di luglio : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di luglio 2019 e non solo: arrivano Continuity e una maggiore personalizzazione per le AR Emoji. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano con Continuity e nuove AR Emoji insieme alle patch di luglio proviene da TuttoAndroid.

Tutti i dubbi sul Samsung Galaxy S7 resistente all’acqua : riscontri dal pubblico italiano : Negli ultimi tempi si è scatenata una vera propria polemica in giro per il mondo per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Per una volta non si tratta di aggiornamenti software e di effetti negativi di specifici upgrade, quanto di una delle caratteristiche maggiormente sponsorizzate dal produttore coreano per i potenziali acquirenti del top di gamma 2016. Mi riferisco alla tanto discussa resistenza all'acqua, messa in discussione in più di una ...

Samsung Galaxy A70 si aggiorna con la modalità Super Steady e altre novità : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A70, con il quale vengono introdotte alcune novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A70 si aggiorna con la modalità Super Steady e altre novità proviene da TuttoAndroid.