Non è Conte l' anti-Salvini Sondaggio Euromedia | Un partito guidato dal premier

Barbano : Il fragile rapporto Conte-Inter. Chi ricostruisce Non abbatte le fondamenta : Quella di Antonio Conte all’Inter sembra essere una “coabitazione dialettica, se non problematica”. E’ il giudizio che dà del rapporto tra il nuovo tecnico e il club nerazzurro, sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro Barbano, “Se le parole hanno un senso, quelle pronunciate ieri dal tecnico leccese esprimono una presa di distanze netta dagli esiti del mercato nerazzurro”. Conte deluso e ...

Nuoto - Mondiali 2019. Gregorio Paltrinieri : “Contentissimo dell’oro - ho imposto il mio ritmo : Non ci credevo nemmeno io” : Gregorio Paltrinieri si è laureato Campione del Mondo degli 800 stile libero, il carpigiano ha conquistato la medaglia d’oro a Gwangju (Corea del Sud) ed è così salito sul gradino più alto del podio iridato per la prima volta su questa distanza. Il Campione Olimpico e del Mondo dei 1500 ha fatto saltare il banco grazie a una progressione stellare, attorno ai 300 metri ha piazzato un’accelerazione sublime ed è così riuscito a mettere ...

I siti No Tav : "Conte Non conosce la nostra determinazione. Ci saranno problemi di ordine pubblico" : E il leader valsusino Perino: "Se vogliono fare dei martiri, ricordino che i martiri possono essere pericolosi". E c'è preoccupazione per il corteo di sabato

No Tav contro Conte : «Non conosce la nostra determinazione - mobilitazione sabato pomeriggio» : Il premier «dimostra di non conoscere la determinazione dei No Tav». Lo scrivono i No Tav in un post che riprende le dichiarazioni di ieri del presidente del Consiglio Giuseppe...

Il movimento No Tav : “Conte Non conosce la nostra determinazione” : Il messaggio che sta circolando sui siti web di area: “Il presidente del consiglio sa che si creeranno problemi di ordine pubblico”

I No Tav : «Conte Non ci conosce - ci saranno problemi di ordine pubblico» Il sì del premier : «In ballo soldi italiani» : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte

Ira No Tav : «Conte Non ci conosce - ci saranno problemi di ordine pubblico» Il sì del premier : «In ballo soldi italiani» : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte.

Libero : “i problemi li sta avendo Conte all’Inter - Non Sarri alla Juventus” : La prima sfida della stagione tra Inter e Juve, in programma oggi alle 13.30, vedrà contro Conte e Sarri che mai si sono incontrati prima. Una sfida che li vedrà protagonisti in maniera diversa da come ci si sarebbe aspettato. E se uno pare un pascià che fuma sopra una sdraio in riva al mare, godendosi fenomeni e colpacci, l’altro è ancora alla ricerca di solidi punti d’appoggio, alle prese con quel letto da fachiro che si sta rivelando la sua ...

Giuseppe Conte chiede - Matteo Salvini Non risponde : chi ha pagato la missione di Savoini a Mosca? : Chi ha pagato la missione di Gianluca Savoini, uomo della Lega e vicino a Salvini, a Mosca? Secondo quanto riportato dai quotidiani la Repubblica e Corriere della sera, è questa una delle domande che Palazzo Chigi ha rivolto allo staff del vicepremier Salvini. Ma ad oggi non è arrivata nessuna risposta.L’incontro in questione è quello del 17 ottobre, che si concluse con la riunione all’hotel Metropol la ...

Conte dice che il governo Non può dire no alla TAV : Secondo il presidente del Consiglio fermare l'opera costa più che farla e ormai solo il Parlamento, dove la maggioranza è a favore della TAV, può bloccarla

Conte - sì alla Tav : «Non realizzarla costa di più - in ballo soldi italiani». Di Maio : «Decidano le Camere» : «Oggi bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella...

Conte - sì alla Tav : «Non realizzarla costa di più - in ballo soldi italiani». Di Maio : «Decidano le Camere» : «Oggi bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella...

Tav - M5s dopo il via libera di Conte : “Il nostro no all’opera Non cambia - si esprimano le Camere” : “Alla luce delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ringraziamo per l’impegno, chiederemo che sia il Parlamento ad esprimersi e in aula vedremo l’esito della votazione. Vedremo chi è a favore di un progetto vecchio di 30 anni e chi invece sceglierà di avere coraggio”. La nota congiunta dei capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva arriva a pochi minuti dalla svolta sul Tav, annunciata via ...

Conte - sì alla Tav : «Non realizzarla costa di più - in ballo soldi italiani». Ira M5S : si esprima il Parlamento : «Oggi bloccare la Tav costerebbe più che completarla». In una breve diretta, studiata a lungo e diffusa solo in serata, il premier Giuseppe Conte impone quella...