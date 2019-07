Mueller non ha detto granché

Russiagate - procuratore Mueller alla Camera : “Il rapporto non scagiona del tutto Trump. È possibile incriminarlo a fine mandato” : Il rapporto sul Russiagate non scagiona del tutto Donald Trump, che potrebbe essere incriminato a fine mandato. Davanti alla Commissione Giustizia della Camera, l’ex procuratore Robert Mueller ha testimoniato di aver trovato prove insufficienti della colpevolezza del presidente degli Stati Uniti nella cospirazione con i russi, sottolineando che “cospirazione” e “collusione” non sono sinonimi. Respingendo ...

Mueller : rapporto Russiagate non scagiona Trump - sarà incriminabile a fine mandato : Il rapporto sul Russiagate non esonera Donald Trump ed evidenzia una interferenza della Russia nelle elezioni americane “vasto e sistematico”. È quanto detto dall’ex procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller, nel corso della sua attesissima testimonianza alla Commissione Giustizia della Camera. Mueller ha respinto l’affermazione di un “totale esonero” del presidente nelle sue indagini. ...

