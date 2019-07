Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Ilcontinuava a ridere, inconsapevole.vano tutti fossedella sua performance e invece Manjunath Naidu,di origine indiana che si stava esibendo in un famoso hotel di Dubai, è caduto a terra per un collasso ed è morto sul. Vittima di un, per ilnon c’è stato niente da fare nemmeno quando qualcuno si è accorto che il malore non facevae i soccorsi sono intervenuti per rianimarlo. Stando a quanto riportato da India Today, ilstava facendo un monologo sull’ansia quando ha avuto il collasso. Dopo essersi seduto, mossa che facevaspettacolo, si è sdraiato e ha avuto il malore. “Stava tenendo un monologo sull’ansia e sul rapporto con il padre, ma all’improvviso ha cominciato ad affannare fino a quando non è caduto a terra, ma non avremmo maito ad un vero ...

Cascavel47 : Comico 36enne ha un arresto cardiaco sul palco: il pubblico pensa sia parte dello show e continua a ridere… - Noovyis : (Comico 36enne ha un arresto cardiaco sul palco: il pubblico pensa sia parte dello show e continua a ridere) Playh… -