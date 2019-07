WTA Palermo – Errani eliminata all’esordio | la romagnola cede all’ungherese Stollar

Tennis - WTA Palermo 2019 : Sara Errani lotta - ma perde con Fanny Stollar - lucky loser in tabellone per forfait di Martina Di Giuseppe : Si conclude già al primo turno l’avventura di Sara Errani al WTA di Palermo, torneo nel quale era entrata grazie a una wild card e dove aveva sempre raggiunto almeno i quarti nel main draw. L’ex numero 5 del mondo si è arresa di fronte all’ungherese Fanny Stollar per 6-1 3-6 6-4. L’avversaria della bolognese è cambiata all’ultimo momento, in quanto un’influenza virale ha messo fuori causa Martina Di Giuseppe, ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Jasmine Paolini batte in due set Laura Siegemund e accede al secondo turno! : Nel primo turno del WTA International sulla terra rossa di Palermo Jasmine Paolini, numero 142 del mondo, batte per la sesta volta in carriera una top 100 rifilando un netto 6-1 6-4 alla numero 72 del ranking, la tedesca Laura Siegemund. Paolini va subito sotto 0-40 nel primo game e alla terza palla break perde il servizio ma poi inanella ben sei giochi consecutivi incassando il primo set in 33 minuti non concedendo più nessuna occasione alla ...

WTA Palermo – Forfait di Martina Di Giuseppe - cambia l’avversaria di Sara Errani al primo turno : Martina Di Giuseppe si ritira dal torneo WTA di Palermo per un virus intestinale Forfait azzurro al “30° Palermo Ladies Open: la tennista romana Martina Di Giuseppe è costretta al ritiro dal torneo italiano a causa di un virus intestinale. Niente derby azzurro con Sara Errani, che dunque sfiderà la lucky loser ungherese Fanny Stollar. Avanzano invece direttamente al secondo turno nel doppio Cocciaretto e Rossi a causa ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : risultati di lunedì 22 luglio. Avanza la slovena testa di serie numero 4 Tamara Zidansek : Oltre ai match di Giulia Gatto-Monticone e Jessica Pieri si sono disputati altri cinque incontri di primo turno del WTA International sulla terra rossa di Palermo. La cronaca del match di Giulia Gatto-Monticone – La cronaca del match di Jessica Pieri Da segnalare, tra le altre, le vittorie della slovena Tamara Zidansek, testa di serie numero 4 del torneo e numero 56 del mondo, e della 20enne russa Liudmila Samsonova, entrata in tabellone ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Aleksandra Krunic batte in due set Jessica Pieri al primo turno : Finisce con una sconfitta netta ma abbastanza onorevolmente per Jessica Pieri l’esordio nel circuito maggiore nel WTA International sulla terra rossa di Palermo. La 22enne nativa di Lucca è stata battuta col punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 27 minuti dalla serba Aleksandra Krunic. La toscana specialmente nel secondo set ha tentato di tenere testa alla 26enne di Belgrado che la precede di oltre 200 posizioni nella classifica mondiale, 103 contro ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : Giulia Gatto-Monticone al secondo turno a causa del ritiro di Antonia Lottner : Giulia Gatto-Monticone si qualifica per il secondo turno del WTA di Palermo, tornato alla luce a sei anni dall’ultima edizione. La torinese supera la tedesca Antonia Lottner, costretta al ritiro per un malessere sul punteggio di 6-2 1-1 in proprio sfavore. La prossima avversaria della vincitrice sarà una tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la francese Fiona Ferro (vincitrice a Losanna proprio ieri), che saranno in campo ...