‘Til The Light Guides Me Home di William DuVall degli Alice In Chains è il primo singolo

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 23 luglio 2019) 'Til TheMediè il suono rilassante e domestico di una chitarra acustica che accompagna una voce, la stessa che dal 2006 si è unita agliInper coprire la falla gargantuesca lasciata da Layne Staley, lo storico frontman scomparso nel 2002 per una dose letale di speedball., ex Comes With The Fall, conobbe Jerry Cantrell - chitarrista e co-fondatoreIn- nel 2000 e tra i due nacque una forte sinergia. Per questo Cantrell, nel 2006, accolsenella band per partire con un tour mondiale e insieme registrarono ilalbum in studio dopo la morte di Layne Staley, Black Gives Way To Blue (2009)., oggi, è pronto a lanciare la sua prima esperienza solista con il'Til TheMeche anticipa l'album One Alone previsto per il 4 ottobre. Sul ...

