(Di martedì 23 luglio 2019) Ennesima mattanza diin: raid aerei hanno colpito lunedì mattina un affollato mercato ortofrutticolo a Maarat al-Numan, nella provincia settentrionale di Idlib. Isono 40, tra cui quattroe altrettanti bambini. Decine i feriti.domenica è stata una giornata di sangue con 23uccisi in diversi bombardamenti. Papa Francesco ha scritto una lettera al presidenteno Assad in cui esprime la sua “profonda preoccupazione” per la drammatica situazione della popolazione a Idlib.