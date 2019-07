Gli affitti a Milano? Sono tra i più cari d' Europa

Bologna prima città italiana nel gruppo europeo di lobbying suGli affitti brevi : Bologna è la prima città italiana a entrare ufficialmente nel gruppo europeo di lobbying sugli affitti brevi, insieme a capitali

Bruxelles - assistente leghista discriminato : “Qui non affittiamo aGli italiani”. Lui : “Razzisti da quattro soldi” : “Ah, ma lei viene da Roma? No, qui non si affitta agli italiani“. Il karma sovranista si abbatte sulla Lega. E in particolare su Giorgio La Porta, giornalista, social media manager e assistente del neo europarlamentare del Carroccio, Antonio Maria Rinaldi, che appena trasferito a Bruxelles si è visto rifiutare l’affitto di un appartamento da una donna belga. Al collaboratore leghista, già componente del comitato elettorale di ...

Guadagnare con Gli affitti brevi? Ecco come fare : Trova un prezzo ottimaleChiarisci a te stesso cosa ti aspettiTrova i punti di forzaDefinisci le regole della casaPrepara quello che serveNon sottovalutare il tempoNon sottovalutare i viciniNon mentire agli ospitiNon fare male i contiNon rispondere d’impulso a una cattiva recensioneNato nel 2007 come sito per arrotondare, affittando la camera degli ospiti, in pochi anni Airbnb è diventato il gigante della sharing economy, fonte di reddito ...

Il governo di Berlino ha approvato un piano per bloccare l’aumento deGli affitti di 1 - 5 milioni di case della città : Il governo locale di Berlino, controllato da una coalizione di tre partiti di sinistra (i Socialdemocratici, i Verdi e La Sinistra), ha approvato martedì un piano che prevede il blocco dell’aumento degli affitti di 1,5 milioni di appartamenti in tutta