Di Maio lancia il mandato zero | Appendino | Non mi ricandido

Di Maio lancia il "mandato zero" per i consiglieri comunali. E in rete esplode l'ironia : La riorganizzazione del M5S era attesa ma nessuno sapeva che per introdurre l'annunciata deroga al limite del doppio mandato sarebbe stata inventata la formula del "mandato zero". A...

Luigi Di Maio rilancia su salario e nomine Ue. Ma il sondaggio interno al M5s lo umilia : un capo finito : rilancia sul salario minimo e sul candidato italiano alla Commissione Ue ("Niente nomi tecnici"). Ma la verità è che Luigi Di Maio sembra tristemente avviato verso la crisi di governo, nonostante lotti con tutte le forze per evitarla sapendo che in ogni caso rappresenterebbe la sua fine politica.

Di Maio lancia la riorganizzazione del M5s : “Nasce il Team del futuro - composto da 12 facilitatori” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, lancia il progetto di riorganizzazione del partito con l'obiettivo di avere una struttura nazionale che possa anche avvicinare di più i territori e le loro richieste ai vertici. Nel nuovo progetto una figura centrale sarà quella dei 12 componenti del Team del futuro: cosa sarà e come funzionerà.

Huawei e nuove intese con Di MaioMoscopoli rilancia la Via della Seta : Il caso Savoini pregiudica la linea ultratrumpiana della Lega. E il M5s si riavvicina a Pechino. Di Maio firma 7 intese commerciali con Tianjin, Huawei si prende il 5G e annuncia mega investimenti Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini "sotto botta" - Luigi Di Maio lancia il siluro M5s : "Perché la Lega non farà cadere il governo" : Il caso Savoini-Russia porta a Matteo Salvini non solo una vagonata di paginate (scomode) di giornali, ma pure le pugnalate di Luigi Di Maio. "Troppe bugie, troppe giravolte: questa storia mi ricorda quella di Arata. Anche in quel caso Salvini diceva di non conoscerlo, poi uscì che aveva collaborato

Di Maio rilancia il taglio del cuneo La lotta 5S-Lega ora è sulle tasse : Flat tax e taglio del cuneo fiscale. Ma anche quoziente familiare, sterilizzazione delle clausole di salvaguardia sull’Iva e spese indifferibili. Con una indefinita correzione del deficit strutturale appena promessa dal ministro del Tesoro Giovanni Tria a Bruxelles per chiudere il dossier procedura d’infrazione. La competizione elettorale Segui su affaritaliani.it

Di Maio lancia esame per sottosegretari M5s : iniziano Valente e Santangelo. Al termine valutazione anonima : I primi ad affrontare l’esame dei colleghi M5s sono i sottosegretari con delega alle relazioni con il Parlamento Simone Valente e Vincenzo Santangelo. Dopo la sconfitta alle Europee e in vista di un ipotetico rimpasto da discutere con il socio di governo, Luigi Di Maio ha deciso di far partire una serie di audizioni per valutare l’operato dei 5 stelle al governo. A dare il voto, in forma anonima, sono gli stessi membri del Movimento ...