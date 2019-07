Conte sulla Tav : «Non realizzarla costerebbe molto più che farla. In ballo soldi italiani» Video : Tav, il premier Giuseppe Conte parla in serata in diretta Facebook: «Non realizzarla costerebbe molto più che farla, questa è la posizione del governo. Difendiamo gli...

Inter - la stoccata di Conte a Suning : 'Siamo in ritardo sulla tabella di marcia' : L'Inter ieri ha esordito in International Champions Cup, venendo sconfitta a Singapore dal Manchester United per 1-0. Una gara che ha messo in evidenza ancora i limiti della rosa nerazzurra con il tecnico, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia indietro nel lavoro e, in particolar modo, sul mercato. Tante le operazioni ancora da concretizzare, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. È in ...

Blob – Il rubamazzo di Conte e Marotta sulla luna : Le parole da ricordare di oggi 20 luglio In due parole Andrea Monti sulla Gazzetta pitta il ritratto di Antonio Conte dopo la conferenza stampa in cui ha fatto notare l’assenza di una punta nell’Inter l’uomo non ci sta a perdere, neppure a rubamazzo l’avvertimento è per Marotta e la società, ma sarebbe il caso di avvertire anche Sarri Sullo stesso tema torna anche Gene Gnocchi nella sua consueta rubrica che rielabora in ...

Monti sulla Gazzetta : Conte non ci sta a perdere - nemmeno a rubamazzo : Nel mezzo di una Gazzetta dello Sport lunare per festeggiare l’anniversario dello sbarco sulla luna, il direttore Andrea Monti firma il suo editoriale su Antonio Conte. Non poteva che essere lui l’uomo del momento, il protagonista di questa “pazza Inter” che, uscita dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra alla prima occasione. Le parole dell’allenatore in conferenza prima dell’inizio della torunée ...

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Conte : «Sì autonomia ma non su tutto» Sulla scuola passa linea M5S - ira di Zaia Salta la chiamata “regionale” dei prof : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Autonomia regionale - sulla scuola vince il M5S. Conte : "Resta il nodo dei beni culturali" : Il vertice sull'Autonomia regionale che si è tenuto oggi dopo il Consiglio dei Ministri è stato piuttosto rapido perché è durato meno di un'ora e si è concluso con una vittoria da parte del MoVimento 5 Stelle sul nodo principale che aveva bloccato il precedente vertice della settimana scorsa. In pratica è saltata l'assunzione diretta dei docenti su base regionale che avrebbe voluto la Lega e che era presente nell'articolo 12 del testo ...

Lega-Russia - Pd : "Conte riferirà in Senato il 24 luglio" | Salvini non molla : "Non riferisco sulla fantasia" : Scontro in commissione alla Camera: i Dem tentano di bloccare i lavori sul Sicurezza bis affinché il ministro dell'Interno riferisca sul caso

Salvini convoca le parti sociali sulla Manovra | Ira di Conte : "Una scorrettezza istituzionale" : "Non vogliamo sostituirci al premier", aveva detto il ministro dell'Interno. Il presidente del Consiglio però è gelido: "Se oggi qualcuno anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la Manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale"

Flat tax - Conte : “Siri non può partecipare a un incontro di governo. Sulla manovra decido io” : Il premier Conte riprende Salvini, e storce il naso Sulla presenza dell'ex sottosegretario Armando Siri al Viminale: "Se oggi qualcuno pensa che non solo si raccolgono istanze da parte delle parti sociali ma anticipa dettagli di quella che ritiene che debba essere la manovra economica, si entra sul terreno della scorrettezza istituzionale".Continua a leggere

Incontro Salvini-sindacati - Conte attacca : «Sulla manovra decido io» : Il premier avvisa il vicepremier leghista e parla di «scorrettezza istituzionale». Di Maio contro i sindacati: «Incontrano l’indagato Siri? Perché tutela le loro pensioni d’oro»

Conte prende le distanze da Savoini e smentisce Salvini. La nota di Palazzo Chigi sulla cena con Putin : “Un doveroso chiarimento. Continuano a pervenire alla presidenza del Consiglio richieste di informazioni sulla presenza del signor Gianluca Savoini alla cena che si è tenuta a Roma, a Villa Madama, la sera dello scorso 4 luglio, in onore del Presidente Putin. Come già anticipato, il presidente del Consiglio non conosce personalmente il signor Savoini”, ribadisce Palazzo Chigi.“La cena è stata offerta dal ...

Putin-Conte - asse anti sanzioni. E il Cremlino offre aiuto sulla Libia : Il leader russo: gruppi islamici più forti a Tripoli. Mattarella: preoccupati per il riarmo. E lo «zar» vede Berlusconi