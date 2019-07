Sicilia : Toninelli - ‘questa terra merita amministratori meno gattopardeschi’ : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) – “Io amo molto la Sicilia. Ma questa terra meriterebbe amministratori, diciamo, meno gattopardeschi. Qui bisogna cambiare davvero: a cosa serve far fare la Ragusa-Catania al privato in questo modo e poi farla pagare uno o due euro ogni cinque chilometri a chi viaggia? Vogliamo l’ennesima cattedrale nel deserto che non usa nessuno? Noi puntiamo a un’infrastruttura utile per la ...

Trasporti : lunedì ministro Toninelli in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Dall’aeroporto di Palermo il ministro si sposterà a Caltanissetta dove, alle 15.40, sarà ricevuto in Comune dal sindaco Roberto Gambino e dal prefetto Cosima Di Stani. Negli uffici del primo cittadino si terrà un incontro con le imprese impegnate nei lavori sulla SS640 Agrigento-Caltanissetta. Alle 16.40 infine Toninelli sarà a Villa Barile per incontrare le associazioni di categoria interessate dalle nuove norme ...

Trasporti : lunedì ministro Toninelli in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà lunedì 22 luglio in Sicilia per l’inaugurazione dei lavori di ammodernamento dell’aeroporto di Palermo e per incontrare le imprese che lavorano nei cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti. Insieme al ministro saranno presenti diversi ...

Sicilia : Musumeci contro Toninelli - 'voglio capire se noi siamo ancora Italia' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Sul potenziamento ferroviario della Catania-Palermo sento dire da Rfi che si potrà fare nel 2025. Ma sono questi i tempi per rendere moderna e competitiva una regione così importante e strategica come la nostra Isola? Se non interviene il ministero su queste vicende c

Sicilia : Toninelli a Musumeci - 'collaborazione su scelta commissario viabilità' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Ora bisogna passare rapidamente ai fatti. E siccome noi badiamo alle cose concrete, mentre lasciamo gli insulti ad altri, invito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a collaborare in modo concreto per la scelta del commissario straordinario che dovrà s

**Sicilia : Musumeci - 'Toninelli calamità nazionale'** : Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Con chi parliamo? Con il ministro Toninelli che è una calamità nazionale? Viene qui a dirci che le strade sono da terzo mondo e nessuno gli ha detto che in Sicilia le strade non sono di competenza della Regione, sono di competenza comunale, provinciale e statale.". Lo