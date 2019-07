Sciopero 24 luglio 2019 | treni | bus e mezzi pubblici | le fasce garantite

Sciopero treni e aerei del 24 e 26 luglio : anche i taxi interessati alla mobilitazione : Sciopero dei trasporti nel caos nei prossimi giorni, infatti secondo il programma annunciato dalle categorie interessate alla mobilitazione il prossimo 24 e 26 luglio ci saranno molti disagi per chi dovrà mettersi in viaggio. Giorni difficili si annunciano non solo per chi ha programmato la propria partenza in treno ma anche per coloro che dovranno spostarsi in aereo o via mare. anche i taxi saranno interessati allo Sciopero e gran parte del ...

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Presidi di lavoratori si svolgeranno davanti alle prefetture dell’Isola. I sindacati, dietro lo ...

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle fe

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) - "E' necessaria - dicono i sindacati - la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo (2) : (AdnKronos) – “E’ necessaria – dicono i sindacati – la creazione di due grandi hub, individuati in Palermo e Catania, unici poli in grado di superare le criticità che attengono alla gestione degli aeroporti minori, di dare una decisiva spinta propulsiva allo sviluppo aeroportuale dell’Isola con una notevole potenzialità di crescita in termini di utenti e di garantire un’adeguata offerta di voli ...

Trasporti : 24 luglio Sciopero anche in Sicilia - il 26 tocca al trasporto aereo : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – sciopero dei Trasporti mercoledì 24 luglio anche in Sicilia. I lavoratori del trasporto aereo incroceranno le braccia invece venerdì 26 luglio. L’iniziativa è di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti regionali nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle federazioni di categoria. Presidi di lavoratori si svolgeranno davanti alle prefetture dell’Isola. I sindacati, dietro lo ...

Sciopero 24 luglio : Trenitalia cancella diversi treni - previsti disagi per i passeggeri : Poteva essere un mercoledì di mezza estate come tanti altri il 24 luglio 2019 ed invece non sarà così. Almeno per quanto riguarda i viaggiatori di trenitalia che vedranno cancellati diversi treni a causa di uno Sciopero nazionale indetto dal personale dell'intero Gruppo FS (eccezione fatta per il personale Trenord Regione Lombardia, Personale RFI SpA - direzione circolazione area Napoli). L'agitazione avrà rilevanza nazionale e durerà dalle ore ...

Rai - CPTV di Napoli in Sciopero il 26 luglio. Palinsesti a rischio per dieci giorni : CPTV Rai Napoli I lavoratori del Centro Produzione Rai di Napoli sciopereranno il 26 luglio prossimo. Ma la loro mobilitazione sarà più ampia: la regolare programmazione, infatti, sarà a rischio per una decina di giorni, dal 20 al 30 luglio. Lo comunica la stessa Rai, prendendo atto dell’iniziativa promossa dalle segreterie regionali del Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni (Snater) e della Unione Generale del ...

Sciopero TRENI TRENORD - MALPENSA EXPRESS/ 14 luglio - non ci sono fasce di garanzia : SCIOPERO TRENI TRENORD e MALPENSA EXPRESS, oggi 14 luglio: essendo la domenica un giorno feriale, non sono previste le fasce di garanzia

Trasporti : Sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell'Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federa

Trasporti : Sciopero 24 luglio - a Palermo autobus fermi : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – autobus fermi, mercoledì 24 luglio, a Palermo per lo sciopero nazionale dei Trasporti. Il personale dell’Amat, annunciano le segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit-Cisl e Uilt -Uil, aderiscono alla prima azione di sciopero nazionale proclamata dalle rispettive federazioni nazionali dei sindacati. Il personale di movimento incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 9 alle ore 13, con il rientro ...

Milano - Sciopero trasporti ATM oggi 11 luglio/ Si inizia alle 8 : 45 - disagi a Monza : Milano, sciopero dei trasporti ATM per oggi, 11 luglio. Si comincia alle ore 8:45 e si va avanti fino alle 15:00. disagi anche a Monza

Sciopero Atm giovedì 11 luglio - a Milano metro - tram e bus a rischio : ecco gli orari : Nuova giornata di mobilitazione per il personale del trasporto pubblico locale di Milano. Oggi, giovedì 11 luglio, è in programma infatti uno Sciopero dei dipendenti di Atm, indetto dalla confederazione unitaria di base, il Cub, per protestare contro la liberalizzazione, la privatizzazione e la finanziarizzazione del trasporto pubblico locale milanese e dell’hinterland. Pertanto, il servizio di metropolitane, tram e autobus non è garantito dalle ...