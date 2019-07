Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”: lo ha detto Emmanuela Parigi. “L’impegno della Francia è totale per proseguire una politica efficace e che risponda ai nostri principi. Non dobbiamo lasciar montare i populismi da nessuna parte”.Tra il capo dell’Eliseo e il ministro dell’Interno Matteoè sempre più scontro frontale. L’inconciliabilità tra le posizioni di Roma e Parigi era già emersa quattro giorni fa in occasione del Consiglio informale dei ministri ...

HuffPostItalia : Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice sui migranti. E ribadisce: 'Gli sbarchi devono avvenire nel porto pi… -