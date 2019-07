Ire | cure personalizzate per adenocarcinoma polmonare

Ora potete guadagnare più denaro se aiutate Google a scoprIre falle di sicurezza : Google aumenta le ricompense dei suoi programmi Chrome Vulnerability Rewards e Google Play Security Reward: scoprire una vulnerabilità su Chrome o app Android da oggi varrà di più. L'articolo Ora potete guadagnare più denaro se aiutate Google a scoprire falle di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Trenta contro Salvini : "Vuole dIre no a 7 milioni per gli straordinari dei militari di Strade sicure" : Nuovo scontro in vista tra Matteo Salvini e Elisabetta Trenta. A suscitare la polemica della titolare della Difesa, questa volta, l’operazione Strade sicure. Il Viminale, infatti, intende dire no ad un emendamento al Decreto sicurezza bis che stanzia 7 milioni di euro per gli straordinari dei militari di Strade sicure. La posizione del ministero dell’Interno ha fatto infuriare Trenta, che su Facebook ha scritto: “Voglio ...

Chi fa le intercettazioni per le procure? Dove finiscono i dati? Milena Gabanelli in dIretta TV : Milena Gabanelli e Mario Gerevini ne discutono in diretta con Gherardo Colombo, ex pm della procura di Milano

Chi fa le intercettazioni per conto delle procure e dove vanno a finIre i dati? La dIretta : Milena Gabanelli e Mario Gerevini ne discutono in diretta con Gherardo Colombo, ex pm della procura di Milano

Caos procure - Fuzio anticipa le dimissioni : “Impossibile garantIre funzionalità della procura generale della Cassazione” : Riccardo Fuzio anticipa la sua uscita dalla magistratura. Il procuratore generale della Cassazione doveva restare sino al 20 novembre, ma lascerà tra una settimana, il 21 luglio. Lo fa con “rammarico”, dopo aver constatato che “non sussistono le condizioni interne per garantire la piena funzionalità della procura generale” della Cassazione. La decisione è stata comunicata due giorni fa al Csm, al Ministero della Giustizia ...

Ancora bufera procure - ora Fuzio è anche indagato. La difesa : “Pronto a chiarIre” : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Perugia. L'ipotesi di reato sarebbe rivelazione di segreto d'ufficio. E si riferirebbe all'incontro tra Fuzio e il pm romano Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione. Fuzio "e' pronto a rendere ai pm tutte le dichiarazioni per chiarire e confida in un veloce chiarimento perche' ha agito nel rispetto delle ...

Ancora bufera procure - ora il Pg Fuzio è indagato a Perugia. La difesa : “Pronto a chiarIre” : Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio e' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Perugia. L'ipotesi di reato sarebbe rivelazione di segreto d'ufficio. E si riferirebbe all'incontro tra Fuzio e il pm romano Luca Palamara, indagato dalla procura di Perugia per corruzione. Fuzio "e' pronto a rendere ai pm tutte le dichiarazioni per chiarire e confida in un veloce chiarimento perche' ha agito nel rispetto delle ...

Mussolini-Rocca : amministrazione deve garantIre salute e sicurezza a partIre dai piccoli : Roma – “L’erba alta e incolta nelle scuole romane sta diventando un pericolo per i piu’ piccoli. A evidenziarlo quanto accaduto alcuni giorni fa a Il lirio d’oro dove due bambine di pochi anni hanno colto e ingerito bacche velenose presenti nell’erba alta che circonda il giardino del nido in cui, nonostante le innumerevoli richieste dei genitori, non si era provveduto allo sfalcio. Anche soccorrere le piccole, ...

Infrastrutture : Mattarella - 'essenziali per progresso - garantIre sicurezza : Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "L’incidente ferroviario di Viareggio costituisce un monito permanente: Infrastrutture e reti sono essenziali per il progresso e la vita delle comunità e non possono trasformarsi in strumenti di distruzione e di morte". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Ma

Accordo UE-Paesi Mercosur - ColdIretti : “Allarme sicurezza a tavola - pesanti rischi alimentari” : “E’ allarme sicurezza a tavola con l’Accordo tra l’Unione Europea ed i Paesi del mercato comune dell’America meridionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (Mercosur) su alcuni dei quali gravano pesanti accuse per i pesanti rischi alimentari e per lo sfruttamento del lavoro minorile per prodotti che arrivano anche in Italia secondo il Dipartimento del lavoro Usa“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento ...

Landini attacca Salvini : “la vera sicurezza è non morIre sul lavoro” : A chi sbandiera tutti i giorni il vessillo della sicurezza, il segretario della CGIL fa notare che il vero tema è un altro: quelle delle morti sul lavoro. Una situazione nettamente peggiorata, con un aumento delle morti sul luogo di lavoro. Il problema è che non si investe sulla sicurezza. Così Maurizio Landini ad “Avanti pop” la festa del sindacato a La Spezia: La situazione e’ peggiorata, c’e’ un aumento delle ...

Intercettazioni - Salvini : “In galera chi fa uscIre dalle procure quelle sulla vita privata e chi le pubblica sui giornali” : In galera. Deve finirci, secondo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chi fa uscire le Intercettazioni sulla “vita privata” dalle procure e “chi le pubblica sui giornali“. Ovvero i giornalisti. Il vicepremier leghista ha enunciato il precetto nello stesso discorso in cui ha chiesto “una seria e definitiva riforma della magistratura” a margine del Festival del Lavoro a Milano. Se nella pubblicazione ...

A Lampedusa approdano dIrettamente 45 migranti. Per il governo - i porti sono chiusi. A Unhcr preoccupa decreto sicurezza bis : Un gruppo di 45 immigrati, fra cui due bambini e una donna incinta, sono stati recuperati, praticamente sotto costa a Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I Migranti sono stati portati all'hotspot. Sarebbero originari del Senegal, Costa d'Avorio, Kenya e Somalia. Intanto al largo di Lampedusa, in acque internazionali, continua a stazionare la nave Sea Watch con 43 naufraghi, alla quale e' stata ...

Decreto sicurezza - regioni rosse contro Matteo Salvini : "RiaprIre i porti" - ricorso in Consulta : Una nuova offensiva contro Matteo Salvini a pochi giorni dall'approvazione in CdM del Decreto sicurezza-bis. Qui si parla del primo pacchetto di norme su immigrazione e sicurezza, quelle entrate in vigore lo scorso ottobre (il Decreto fu convertito in legge a dicembre). Il punto è che diverse region