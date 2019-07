Fugge per raggiungere ragazzo conosciuto in chat | ritrovata 13enne

Compro oro - Mirko Rosa Fugge durante lo sfratto della sua casa a Milano : era stato condannato per evasione fiscale : Quando l’ufficiale giudiziario si è presentato a casa sua per lo sfratto esecutivo, Mirko Rosa, l’ex re dei negozi Compro oro, si è barricato in casa, ha scagliato a terra i mobili ed è fuggito passando dal garage: quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa non c’era più nessuno. L’uomo, che vive in un attico a Rescaldina, in provincia di Milano, è stato condannato in via definitiva per evasione fiscale a ...