Di Maio chiude a Franceschini | Orgogliosamente diversi

Di Maio chiude a Franceschini : "Noi 5 stelle orgogliosamente diversi dal Pd" : Una porta che si chiude ancor prima di aprirsi davvero. Luigi Di Maio ribadisce che fra M5S e Pd non c’è futuro, perché “noi siamo orgogliosamente diversi da certe forze politiche che quando hanno avuto la possibilità di governare invece di tutelare il nostro Paese hanno pensato bene di svenderlo all’Europa e di portare avanti politiche d’austerità che hanno prodotto povertà e ...

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

ArcelorMittal - tensione con l'azienda al Mise | Di Maio : "Nessuno vuole chiuderla" : "Sembra che si stia lavorando contro la nostra azienda", sottolinea l'a.d. Matthieu Jehl. Intanto sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte dell'operaio precipitato in mare da una gru

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno : La multinazionale incontrerà Di Maio per trattare : senza “scudo penale” però non solo chiude - ma chiederà miliardi : Lo scontro Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia Ilva di Taranto – La multinazionale il 4 luglio incontra Di Maio per trattare: senza “scudo penale” però non solo chiude, ma chiederà miliardi allo Stato di Marco Palombi L’ora illegale di Marco Travaglio Mai come oggi la legalità è stata un concetto elastico, flessibile, trattabile, usa e getta a seconda degli interessi di chi la invoca o la teme. Tre casi ...

EX ILVA - ARCELORMITTAL : 'CHIUDE A SETTEMBRE SENZA IMMUNITÀ'/ Di Maio : 'No a ricatti' : ARCELORMITTAL vs Di Maio 'SENZA immunità penale il 6 SETTEMBRE l'ex ILVA chiude, Governo non ha ancora fatto nulla'. Il commento del Ministro.

Mittal : «Senza immunità l'ex Ilva di Taranto a settembre chiude». Di Maio : no a ricatti : Se non si trova una soluzione al problema della protezione legale, l'ex stabilimento Ilva di Taranto chiuderà il 6 settembre, quando entrerà in vigore la legge che ha abolito...

Ex Ilva - Di Maio chiude ad Arcelor : “Stop all’immunità penale”. Presentati tutti gli interventi di riconversione economica : Luigi Di Maio non intende schiodarsi dallo stop all’immunità penale, di fronte al quale ArcelorMittal aveva espresso preoccupazione e chiesto di ristabilire la “certezza del diritto” perché senza sarebbe “impossibile gestire” l’impianto. “Il problema è risolto perché non c’è più immunità penale – è stata la risposta del ministro dello Sviluppo Economico, a Taranto per il Tavolo del contratto ...

La Whirlpool : Napoli non chiude. Di Maio : «Salvi i posti di lavoro» : «No alla chiusura del sito di Napoli, no al disimpegno di Whirlpool e mantenimento dei livelli occupazionali». Questa, secondo fonti del Mise, la posizione definita dal ministro dello...

L’annuncio di Whirlpool : «Il sito di Napoli non chiude. Di Maio revoca gli incentivi? Mai disdetto l’accordo siglato» : L’azienda riconferma la centralità dell’Italia: «Mai disdetto l’accordo siglato». Ma il ministro dello Sviluppo intanto firma la revoca degli incentivi e il blocco dei pagamenti

Whirlpool : “Non chiuderemo a Napoli”. Di Maio firma gli atti per la revoca degli incentivi : “Tornino a più miti consigli” : Whirlpool “non intende procedere alla chiusura del sito di Napoli“. Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio che questa mattina a Rtl 102.5 ha annunciato la “revoca tutti gli incentivi” perché “Whirlpool non ha tenuto fede ai patti”, l’azienda smentisce in una nota. Dieci giorni fa era trapelata la volontà di vendere lo stabilimento di Napoli, nonostante lo scorso ottobre Whirpool abbia firmato un accordo ...

Di Maio ai vertici Whirlpool : “Non si prende per il c... l’Italia”. L’azienda : “Non vogliamo chiudere” : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. per poi aggiungere: «Non si pre...

Luigi Di Maio - colpo mortale : Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli - patto col ministro stracciato : Da Whirlpool colpo durissimo al ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio nella "sua" Napoli: i dirigenti hanno annunciato a sorpresa la chiusura dello stabilimento napoletano che mette a rischio 430 posti di lavoro. L'azienda ha interrotto improvvisamente le trattative in corso con i sindacati, scesi s

Whirlpool chiude lo stabilimento di Napoli - insorgono i sindacati : "Subito incontro con Di Maio" : Sale la tensione dopo l'annuncio inaspettato, sospeso l'incontro al ministero dello Sviluppo economico. A rischio 430 famiglie, sciopero dei lavoratori, la Fiom: "Napoli tradita"

Di Maio rimette agli iscritti il suo ruolo - ma senza di lui Salvini chiuderebbe il Governo : Che le elezioni europee fossero un appuntamento importante anche per la vita del Governo era un dato di fatto. Una tornata elettorale di questo genere, infatti, non poteva non avere ripercussioni anche sull’Esecutivo che si regge su un contratto di Governo siglato dai due leader di due partiti che erano avversari nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo 2018 e che lo sono stati anche alle europee. La netta affermazione di Salvini e ...