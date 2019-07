Controlli antidroga | Polizia ammanetta 15 persone e opera diversi sequestri

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 22 luglio 2019) Roma – A finire in manette un italiano di 48 anni che, malgrado fosse sottoposto agli arresti domiciliari, continuava la sua attivita’ di spaccio. D.C.G., queste le sue iniziali, da tempo era sotto osservazione da parte dei poliziotti del Commissariato Colombo proprio per verificare che non stesse continuando nella sue attivita’ illecite. E proprio dalla finestra dell’abitazione gli investigatori hanno potuto osservare lo scambio di droga – denaro. Una volta fatta irruzione in casa, gli agenti con l’ausilio di “Mia” e “Condor”, cani poliziotto, hanno rinvenuto 163 dosi di hashish. L’uomo e’ stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione. Giunta sull’applicazione “YOU POL” della Questura di Roma una segnalazione di un uomo, un certo G.R., “spacciatore e strozzino”, che deteneva droga ...

